20 комментариев

В первом мачте 1/8 финала ЛЧ «Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» со счетом 5:2.

На 27-й минуте Алаба получил травму, вместо Давида на поле появился Начо. По ходу первого тайма в Твиттере Рональда Араухо появился загадочная публикация, посвященная защитнику «Мадрида». К твиту была прикреплена ссылка на трансляцию матча от издания Marca. В тексте газеты было написано то же, что и в публикации Рональда:

«Какая ошибка Начо! Он просто уснул в своей зоне и мог устроить настоящий бардак».

Через какое-то время твит был удален, а в профиле Араухо появилось новое сообщение:

«Аккаунт был взломан. Приношу извинения всем моим подписчикам и всем болельщикам. Сейчас все под контролем».

Болельщики тут же вспомнили недавнюю историю про взломанный аккаунт Касильяса и неудачную шутку Пуйоля.

Большинство фанатов отнеслись к твитам Рональда с иронией:

💭 «Судя по всему, аккаунт Араухо взломала Marca? Хорошая реклама, молодцы».

💭 «Что? Как же хорош мой капитан ха-ха-ха».

💭 «У футболистов Ла Лиги какие-то проблемы с безопасностью соцсетей?»

💭 «Окей, ребят, теперь испанские хакеры меня реально пугают. Касильяс, Араухо, кто следующий?»

💭 «Marca, мы вас раскусили! Неплохая попытка, конечно, но мы все равно не станем вас читать».

Может, Араухо действительно следил за текстовой трансляцией и случайно сделал репост на свою страницу в Твиттере? В злой умысел Рональда верится с трудом, совсем недавно защитник «блауграны» сделал комплимент Винисиусу, которого поклонники «Барсы» пытались унизить.

Как думаете, что произошло на самом деле? Постарались хакеры, ошибся Араухо или Рональд намеренно опубликовал такой твит? Делитесь своими версиями в комментариях!