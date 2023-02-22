Гаспачо
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Араухо высмеял ошибку Начо на «Энфилде». Затем Рональд удалил твит и сказал, что его аккаунт взломали

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В первом мачте 1/8 финала ЛЧ «Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» со счетом 5:2.

На 27-й минуте Алаба получил травму, вместо Давида на поле появился Начо. По ходу первого тайма в Твиттере Рональда Араухо появился загадочная публикация, посвященная защитнику «Мадрида». К твиту была прикреплена ссылка на трансляцию матча от издания Marca. В тексте газеты было написано то же, что и в публикации Рональда:

«Какая ошибка Начо! Он просто уснул в своей зоне и мог устроить настоящий бардак».

Через какое-то время твит был удален, а в профиле Араухо появилось новое сообщение:

«Аккаунт был взломан. Приношу извинения всем моим подписчикам и всем болельщикам. Сейчас все под контролем».

Болельщики тут же вспомнили недавнюю историю про взломанный аккаунт Касильяса и неудачную шутку Пуйоля.

Большинство фанатов отнеслись к твитам Рональда с иронией:

💭 «Судя по всему, аккаунт Араухо взломала Marca? Хорошая реклама, молодцы».

💭 «Что? Как же хорош мой капитан ха-ха-ха».

💭 «У футболистов Ла Лиги какие-то проблемы с безопасностью соцсетей?»

💭 «Окей, ребят, теперь испанские хакеры меня реально пугают. Касильяс, Араухо, кто следующий?»

💭 «Marca, мы вас раскусили! Неплохая попытка, конечно, но мы все равно не станем вас читать».

Может, Араухо действительно следил за текстовой трансляцией и случайно сделал репост на свою страницу в Твиттере? В злой умысел Рональда верится с трудом, совсем недавно защитник «блауграны» сделал комплимент Винисиусу, которого поклонники «Барсы» пытались унизить.

Как думаете, что произошло на самом деле? Постарались хакеры, ошибся Араухо или Рональд намеренно опубликовал такой твит? Делитесь своими версиями в комментариях!

20 комментариев

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alberto-m
Ответ Umar Yunuszoda
Комментарий удален модератором
А почему ты называешь его геем???? только за то ,что он отказался с тобой спать???
0
0
0
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Рома Мариупольский
Футбол был бы лучше без Барселоны фууу
+1
-3
-2
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Василий Иванов
почти как наш Stivi из солнечной Армении))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
клоун рычажный
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca
Ответ Алексей Смолин
Да, не ожидал от Тибо
И от Алисона
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetlana Ivanova
Очередная новость на пустом месте, но с громким заголовком. Рональд адекватный человек и вряд ли стал бы высмеивать кого-то. А взламывания аккаунтов и правда что-то зачастили.
+2
-5
-3
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Флешбеки с кариусом
Да, не ожидал от Тибо
0
-1
-1
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Umar Yunuszoda
Комментарий удален модератором
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Barca
Ответ Алексей Смолин
Начало было очень тревожным 😅
Флешбеки с кариусом
+1
0
+1
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Нормально, вынесли физрука
Начало было очень тревожным 😅
0
-1
-1
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белошип
Зазнался каталонский привоз
Начо играл против сильных соперников и на топ уровнях,вон к примеру как вчера
А хрусталь-привоз во всех своих больших матчах всегда был клоуном в защите
Пусть лучше готовится принимать от МЮ в четверг,а то от фартового лидерства в чемпе в себя поверил смотрю)
+2
-5
-3
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Barca
Ответ Алексей Смолин
Как тебе игра Реала?
Нормально, вынесли физрука
+1
-2
-1
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Barca
Ответ Алексей Смолин
Смотрел вчерашний матч?
Да
0
0
0
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Араухо.
Как тебе игра Реала?
0
-1
-1
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Араухо.
Смотрел вчерашний матч?
0
-1
-1
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Barca
Ответ Алексей Смолин
Начо?
Араухо.
+2
-1
+1
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Может потому что он травму получил?!🤷
Начо?
0
-2
-2
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Алексей Смолин
Скажите ему что уровень ЛЧ и уровень ЛЕ, это как Барса проходила в еврокубках.
+5
-6
-1
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Barca
Ответ Алексей Смолин
Интересно он что может знать про уровень ЛЧ? Если каждый сезон играет в ЛЕ😂
Может потому что он травму получил?!🤷
+3
-3
0
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Алексей Смолин
Ответ Barca
Батя Араухо!
Интересно он что может знать про уровень ЛЧ? Если каждый сезон играет в ЛЕ😂
+5
-4
+1
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Barca
Батя Араухо!
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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