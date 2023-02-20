Месси - лучший исполнитель штрафных прямо сейчас? Собрали ТОП-8 футболистов, забивших больше всего голов со штрафных в истории

В воскресенье Лео показал класс, но здесь он даже не в тройке

В футболе забивать голы со штрафных - важнейший навык, который часто может иметь решающее значение в игре. Специалисты по штрафным ударам могут изменить ход игры одним ударом.

#8 Лионель Месси – 61 гол

Своим замечательным победным голом со штрафного на 95-й минуте матча против «Лилля» в воскресенье Лионель Месси теперь довел свой счет со штрафных до 61. Лионель Месси, один из лучших игроков в истории спорта, не сразу так здорово бил штрафные, но со временем отточил этот навык.

В начале карьеры он был в первую очередь дриблером и полагался на свою скорость и ловкость, чтобы обыгрывать защитников. Тем не менее, благодаря практике и настойчивости он постепенно развил свою способность выполнять штрафные удары, и теперь она стала важным оружием в его арсенале.

#7 Диего Марадона – 62 гола

Месси часто сравнивают с его соотечественником и одним из величайших игроков всех времен Диего Марадоной. Марадона был способен творить волшебство на футбольном поле и вдохновил Аргентину на победу на чемпионате мира 1986 года.

Как и Месси, Марадона был исключительным исполнителем штрафных. Его способность выполнять штрафные удары была важной частью его игры. Марадона обладал исключительной точностью и силой ударов и был известен тем, что за свою карьеру забил несколько важных голов именно со штрафных. Всего за свою карьеру он забил 62 гола со стандартных положений.

#6 Зико – 62 гола со штрафного

Артур Антунес Коимбра, более известный как Зико, - бразильский футболист, которого считают одним из величайших полузащитников в истории футбола.

Он провел большую часть своей карьеры играя за «Фламенго» в Бразилии и выиграл несколько национальных и международных титулов, в том числе Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Зико был популярен благодаря своим исключительным способностям исполнять штрафные, и многие эксперты и болельщики считали его одним из величайших исполнителей штрафных всех времен.

У него была уникальная техника, которая заключалась в ударе по мячу подъемом стопы, из-за чего вратарям было трудно поймать мяч. Бразильская легенда забила 62 гола со штрафных за свою карьеру.

#5 Дэвид Бекхэм – 65 голов

Дэвид Бекхэм - одна из знаковых личностей в мире спорта. Английский футболист является иконой стиля и одним из самых узнаваемых лиц на планете. Но важно отметить, что его огромная популярность является побочным продуктом его невероятных футбольных способностей и достижений в игре.

Бекхэм играл за несколько клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» , «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Он выиграл множество национальных и международных титулов, включая Премьер-лигу, Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Бекхэм широко известен как один из лучших исполнителей штрафных ударов в истории игры. Его фирменная техника заключалась в том, чтобы ударить по мячу с невероятной точностью и подкруткой пустить его его над стеной в верхний угол ворот.

#4 Виктор Легроталье – 66 голов

Имя Виктора Антонио Легротталье, возможно, не знакомо многим, что понятно, поскольку он играл на позиции полузащитника с 1953 по 1976 год.

Несмотря на интерес со стороны европейских гигантов, таких как «Реал Мадрид» и «Интер Милан», он решил провести всю свою клубную карьеру в родной Аргентине, в основном играя за «Химнасия-и-Эсгрима».

Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов со штрафного, забитых аргентинским игроком, в общей сложности 66 голов, опережая Марадона и Месси.

#3 Роналдиньо – 66 голов

Роналдиньо широко известен как один из величайших нападающих всех времен. За свою блестящую карьеру бразильская легенда играла за такие европейские гиганты, как «Барселона», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», выиграв ряд титулов, включая чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Он здорово овладел искусством исполнения штрафных и довольно успешно забивал со стандартных положений. Обладатель «Золотого мяча» 2005 года забил в общей сложности 66 голов со штрафных за свою карьеру.

#2 Пеле – 70 голов

Пеле - один из величайших футболистов всех времен, а также один из самых титулованных игроков в истории спорта. Он играл за сборную Бразилии и «Сантос», выиграл три чемпионата мира в дополнение к многочисленным внутренним и международным титулам.

За свою карьеру он забил более 1000 голов и считается одним из величайших бомбардиров всех времен. Пеле также отлично исполнял штрафные. Он был известен в первую очередь силой своих ударов.

#1 Жуниньо Пернамбукано – 77 голов

Жуниньо Пернамбукано – GOAT штрафных. Наследие Жуниньо в футболе в первую очередь связано с его способностями к штрафным ударам, причем многие из его голов были забиты со стандартных положений.

Его техника и точность были непревзойденными, поскольку он мог с легкостью закручивать мяч по самым неожиданным траекториям

За свою карьеру он забил колоссальные 77 голов со штрафных.