Гаспачо
Блог

Месси - лучший исполнитель штрафных прямо сейчас? Собрали ТОП-8 футболистов, забивших больше всего голов со штрафных в истории

Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Жуниньо Пернамбукано Жуниньо Пернамбукано
Пеле Пеле
Лионель Месси Лионель Месси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Роналдиньо Роналдиньо
Лион Лион
Футбол Футбол

В воскресенье Лео показал класс, но здесь он даже не в тройке

В футболе забивать голы со штрафных - важнейший навык, который часто может иметь решающее значение в игре. Специалисты по штрафным ударам могут изменить ход игры одним ударом.

#8 Лионель Месси – 61 гол

ПСЖ – Кавасаки Фронтале – предсезонный товарищеский матч

Своим замечательным победным голом со штрафного на 95-й минуте матча против «Лилля» в воскресенье Лионель Месси теперь довел свой счет со штрафных до 61. Лионель Месси, один из лучших игроков в истории спорта, не сразу так здорово бил штрафные, но со временем отточил этот навык.

В начале карьеры он был в первую очередь дриблером и полагался на свою скорость и ловкость, чтобы обыгрывать защитников. Тем не менее, благодаря практике и настойчивости он постепенно развил свою способность выполнять штрафные удары, и теперь она стала важным оружием в его арсенале.

#7 Диего Марадона – 62 гола

Диего Марадона из Аргентины

Месси часто сравнивают с его соотечественником и одним из величайших игроков всех времен Диего Марадоной. Марадона был способен творить волшебство на футбольном поле и вдохновил Аргентину на победу на чемпионате мира 1986 года.

Как и Месси, Марадона был исключительным исполнителем штрафных. Его способность выполнять штрафные удары была важной частью его игры. Марадона обладал исключительной точностью и силой ударов и был известен тем, что за свою карьеру забил несколько важных голов именно со штрафных. Всего за свою карьеру он забил 62 гола со стандартных положений.

#6 Зико – 62 гола со штрафного

Войжитски из Польши и Зико из Бразилии

Артур Антунес Коимбра, более известный как Зико, - бразильский футболист, которого считают одним из величайших полузащитников в истории футбола.

Он провел большую часть своей карьеры играя за «Фламенго» в Бразилии и выиграл несколько национальных и международных титулов, в том числе Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Зико был популярен благодаря своим исключительным способностям исполнять штрафные, и многие эксперты и болельщики считали его одним из величайших исполнителей штрафных всех времен.

У него была уникальная техника, которая заключалась в ударе по мячу подъемом стопы, из-за чего вратарям было трудно поймать мяч. Бразильская легенда забила 62 гола со штрафных за свою карьеру.

#5 Дэвид Бекхэм – 65 голов

Дэвид Бекхэм исполняет штрафной удар за команду Манчестер Юнайтед

Дэвид Бекхэм - одна из знаковых личностей в мире спорта. Английский футболист является иконой стиля и одним из самых узнаваемых лиц на планете. Но важно отметить, что его огромная популярность является побочным продуктом его невероятных футбольных способностей и достижений в игре.

Бекхэм играл за несколько клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» , «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Он выиграл множество национальных и международных титулов, включая Премьер-лигу, Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Бекхэм широко известен как один из лучших исполнителей штрафных ударов в истории игры. Его фирменная техника заключалась в том, чтобы ударить по мячу с невероятной точностью и подкруткой пустить его его над стеной в верхний угол ворот.

#4 Виктор Легроталье – 66 голов

Виктор Легроталье (фото предоставлено: Infobae)

Имя Виктора Антонио Легротталье, возможно, не знакомо многим, что понятно, поскольку он играл на позиции полузащитника с 1953 по 1976 год.

Несмотря на интерес со стороны европейских гигантов, таких как «Реал Мадрид» и «Интер Милан», он решил провести всю свою клубную карьеру в родной Аргентине, в основном играя за «Химнасия-и-Эсгрима».

Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов со штрафного, забитых аргентинским игроком, в общей сложности 66 голов, опережая Марадона и Месси.

#3 Роналдиньо – 66 голов

Международные товарищеские матчи: Бразилия - Уэльс

Роналдиньо широко известен как один из величайших нападающих всех времен. За свою блестящую карьеру бразильская легенда играла за такие европейские гиганты, как «Барселона», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», выиграв ряд титулов, включая чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Он здорово овладел искусством исполнения штрафных и довольно успешно забивал со стандартных положений. Обладатель «Золотого мяча» 2005 года забил в общей сложности 66 голов со штрафных за свою карьеру.

#2 Пеле – 70 голов

Пресс-конференция Пеле по австралийскому туру

Пеле - один из величайших футболистов всех времен, а также один из самых титулованных игроков в истории спорта. Он играл за сборную Бразилии и «Сантос», выиграл три чемпионата мира в дополнение к многочисленным внутренним и международным титулам.

За свою карьеру он забил более 1000 голов и считается одним из величайших бомбардиров всех времен. Пеле также отлично исполнял штрафные. Он был известен в первую очередь силой своих ударов.

#1 Жуниньо Пернамбукано – 77 голов

Лига чемпионов УЕФА - "Реал" - "Лион"

Жуниньо Пернамбукано – GOAT штрафных. Наследие Жуниньо в футболе в первую очередь связано с его способностями к штрафным ударам, причем многие из его голов были забиты со стандартных положений.

Его техника и точность были непревзойденными, поскольку он мог с легкостью закручивать мяч по самым неожиданным траекториям

За свою карьеру он забил колоссальные 77 голов со штрафных.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Федин
Посмотрел голы Жуниньо - шедевр на шедевре). Это конечно уникальный исполнитель. Техника исполнения такая, что чем дальше расстояние до ворот - тем лучше) Такие наклболы своеобразные. Близких к линии штрафной нет почти у него голов (для того, чтобы аккуратно стенку перебросить). Также посмотрел голы Пеле. Уровень вратарей тогда это смех и их умение ставить стенки))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
в топ-3 вполне по силам войти по итогу карьеры. 6 голов осталось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Лучший исполнитель штрафных на данный момент играет в Англии и зовут его Уорд-Проуз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
дамьен
Жуниньо бесспорно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Василенко
А где Михайлович,где Асунсао?!О них недавно писали,т особено про Михаловича
И самое главное - где Куман?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Ахма Начоо
Помню Жуниньо в Лионе, а штрафные прям в самую девятку ложил .
Помню, как закидывал Касильясу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
на второе место легко может забраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Красота неописуемая💥А Куман сколько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Думаю, прямо сейчас один из лучших это Уорд-Проуз. Был бы помоложе, заскочил бы очень высоко, тем более что в АПЛ он сейчас на 1 гол отстаёт по этому показателю от рекорда Бэкхема.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
В тройку точно заскочит,в принципе если поиграет ещё года 4 в той же МЛС ,то есть шансы и на 1 место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
скоро обгонит марадону с зико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Месси забьет. Автор следующим постом сделает "Топ-7"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
В тройку точно заскочит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Scouser
16 голов и 3-4 сезона. Кто знает, кто знает
чтобы заскочить в тройку ему нужно 6 мячей забить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
С первым местом всё понятно. Марадона удивил. Вроде и не столь длинная карьера, а забил 62 гола.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scouser
Ответ GiGgS11
В тройку вполне может успеть заскочить
16 голов и 3-4 сезона. Кто знает, кто знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GiGgS11
В тройку вполне может успеть заскочить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахма Начоо
Помню Жуниньо в Лионе, а штрафные прям в самую девятку ложил .
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий