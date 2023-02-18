Гаспачо
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«ПРАВИЛО 11». Болельщики уверены, что гол после удара Жоржиньо должны были отменить 😵

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И еще один вопрос к судейству.

«Арсенал», совершив захватывающий камбэк, одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 4:2 и вернулся на вершину таблицы Премьер-лиги.

Важную роль в этом сыграл Жоржиньо ― его потрясающий удар привел к автоголу Эмилиано Мартинеса. Однако некоторые болельщики считают, что «Виллу» ограбили, потому что этот гол нельзя было засчитывать.

Они утверждают, что Эдвард Нкетиа находился в положении вне игры и блокировал обзор Мартинеса.

VAR определенно проверял этот эпизод, но посчитал, что этого недостаточно, чтобы отменить победный гол.

Однако болельщики продолжают выражать свое недовольство в соцсетях:

💬 «Нкетиа в офсайде и пригибается, когда Жоржиньо собирался бить. Ограбление».

💬 «2 игрока «Арсенала» оказались в офсайде перед вратарем, когда Жоржиньо пробил. Разве это нормально?

💬 «ПРАВИЛО 11 – ОФСАЙД. Нападающий в положении вне игры препятствует обзору вратаря. Он должен быть наказан, потому что препятствует сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника».

Заслуженно ли засчитали победный гол для «Арсенала»?

7 комментариев

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Real_v_dushe
Тут нет чётких критериев этого правила. Только в Италии бы отменили такой гол (там введена дополнительная трактовка, что игроки не должны быть в угловом радиусе 30 градусов перед вратарём), в Испании такие голы засчитывали. Смысл в том, что Мартинес не особо обращал внимание на игроков Арсенала перед собой и чётко видел момент удара, а значит обзор перед ним не был закрыт, чтобы он не смог среагировать. И если бы он не видел момент удара, то гола бы не было, так как он бы просто стоял на месте.
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Red Line
Ответ #SharkTeam
Это разве оффсайд? Вот против Брентфорда был оффсайд так оффсайд
шарик, не умничай!
опять по носу получишь же)
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Костя Киреев
Думаю это вполне себе компенсация за забытую линию.
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Дмитрий Кривенков
Всех с победой!мы долго ждём результативной игры,Нкетия не уровень Арса хоть и забил мю,не тот человек который достоин 14.Всех с победой.
+1
-1
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Denis Spiridenock
Господи, после гола Бруну в ворота Сити думаю что определение пассивного офсайда пошло по одному месту
+2
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#SharkTeam
Это разве оффсайд? Вот против Брентфорда был оффсайд так оффсайд
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_A
Это канонический офсайд из учебника
+9
-2
+7
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