«ПРАВИЛО 11». Болельщики уверены, что гол после удара Жоржиньо должны были отменить 😵

И еще один вопрос к судейству.

«Арсенал», совершив захватывающий камбэк, одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 4:2 и вернулся на вершину таблицы Премьер-лиги.

Важную роль в этом сыграл Жоржиньо ― его потрясающий удар привел к автоголу Эмилиано Мартинеса. Однако некоторые болельщики считают, что «Виллу» ограбили, потому что этот гол нельзя было засчитывать.

Они утверждают, что Эдвард Нкетиа находился в положении вне игры и блокировал обзор Мартинеса.

VAR определенно проверял этот эпизод, но посчитал, что этого недостаточно, чтобы отменить победный гол.

Однако болельщики продолжают выражать свое недовольство в соцсетях:

💬 «Нкетиа в офсайде и пригибается, когда Жоржиньо собирался бить. Ограбление».

💬 «2 игрока «Арсенала» оказались в офсайде перед вратарем, когда Жоржиньо пробил. Разве это нормально?

💬 «ПРАВИЛО 11 – ОФСАЙД. Нападающий в положении вне игры препятствует обзору вратаря. Он должен быть наказан, потому что препятствует сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника».

Заслуженно ли засчитали победный гол для «Арсенала»?