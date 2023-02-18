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Последний гол Атсу: вытащил команду из зоны вылета, партнеры подбрасывали на руках. Из-за него не улетел из Турции

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Сегодня утром спасатели нашли бездыханное тело экс-футболиста «Челси» и «Ньюкасла» Кристиана Атсу, об этом сообщил его агент. На поиски ушло 13 дней. 

С сезона-2022/23 Атсу играл за «Хатайспор» – у команды большие проблемы с атакой: забили меньше всех, из-за чего сползли в зону вылета. Матч против «Касымпаши» стал для Атсу третьим за клуб – он вышел только на 82 минуте, но спас команду на 97-й, точно положив со штрафного.

Чтобы понять, насколько важным для команды был гол, достаточно взглянуть, как партнеры поздравляли Кристиана.

В вечер перед землетрясением Атсу должен был улететь из Турции, но остался на день дольше с командой – отпраздновать победу в матче благодаря именно этому голу, который вытащил «Хатайспор» из зоны вылета.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
Тяжелая история….Злой рок
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Степан Плотников
Fatum...
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