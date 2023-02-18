Агент Атсу заявил, что футболист был найден мертвым под завалами дома. Кристиану был 31 год

Вот и все.

Очередные трагические новости поступают из Турции - Кристиан Атсу найден мертвым под завалами собственного дома.

Экс-нападающий «Челси» и «Ньюкасла» был обнаружен после того, как пропал без вести после землетрясения в Турции. Атсу, который играл за «Хатайспор», был выпускником академии «Челси». 31-летний футболист жил в городе Хатай, который сильно пострадал во время разрушительной трагедии.

Трагическую новость сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет, который также добавил, что тепловизоры обнаружили признаки жизни пяти человек под обломками.

Он также добавил, что «все движется невероятно медленно», и им «настоятельно нужно больше ресурсов, включая переводчика», добавив, что в результате «любые спасения задерживаются, а жизни гибнут».

Агент написал в Твиттере:

«Прискорбно, что «Хатайспор» не был на земле с нами, бок о бок, в поисках Кристиана. Их положение и влияние, сопровождаемые местными знаниями, были бы чрезвычайно полезны», - добавил он.

Атсу был 31 год.