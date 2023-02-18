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Агент Атсу заявил, что футболист был найден мертвым под завалами дома. Кристиану был 31 год

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Вот и все.

Очередные трагические новости поступают из Турции - Кристиан Атсу найден мертвым под завалами собственного дома.

Экс-нападающий «Челси» и «Ньюкасла» был обнаружен после того, как пропал без вести после землетрясения в Турции. Атсу, который играл за «Хатайспор», был выпускником академии «Челси». 31-летний футболист жил в городе Хатай, который сильно пострадал во время разрушительной трагедии.

Трагическую новость сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет, который также добавил, что тепловизоры обнаружили признаки жизни пяти человек под обломками.

Он также добавил, что «все движется невероятно медленно», и им «настоятельно нужно больше ресурсов, включая переводчика», добавив, что в результате «любые спасения задерживаются, а жизни гибнут».

Агент написал в Твиттере:

«Прискорбно, что «Хатайспор» не был на земле с нами, бок о бок, в поисках Кристиана. Их положение и влияние, сопровождаемые местными знаниями, были бы чрезвычайно полезны», - добавил он.

Атсу был 31 год.

3 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ AlexZend
Покойся с миром Кристиан. Страшная смерть под завалами. В очередной раз доказывает, что человек против природы - ничто
Не природа сыграла злую шутку с человеком, а он сам: власти на протяжении 15-ти лет закрывали глаза на стихийные незаконные застройки с несоответствующим уровнем безопасности, и вот результат.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
печаль беда
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZend
Покойся с миром Кристиан. Страшная смерть под завалами. В очередной раз доказывает, что человек против природы - ничто
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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