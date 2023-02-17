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В матче «Барса» - «МЮ» судья побоялся удалять Жюля Кунде, а вот, возможно, самая курьезная красная карточка в истории🔴🔴🔴

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Дело было в чемпионате Польши - судья выдал целое представление.

В 2019 году в матче «Легии» и «Краковии» при счете 2:0 в пользу гостей защитник хозяев Вильям Реми на 67-й минуте грубо сфолил на сопернике, за что получил желтую карточку от судьи Петра Лашика.

«Горчичник» оказался у Реми вторым, и вскоре он увидел перед собой и красную карточку, после чего не особо вступая в спор, отправился в подтрибунное помещение. Тут и началось самое интересное.

Судья почему-то решил обратиться к VAR и даже сам отправился к монитору смотреть повтор. Закончив (посмотреть было на что – Реми по-хамски наступил шипами на соперника), он попросил Реми вернуться из раздевалки на поле.

Счастливый француз бодро отправился к другим игрокам в центральном круге, но судья его остановил, показал, что желтая карточка отменена и показал прямую красную, вновь отправив Вильяма «отдыхать».

Резон в этом был, конечно – прямая красная приводит к более длительной дисквалификации, но случай крайне не ординарный.

6 комментариев

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Ахма Начоо
Ответ yurchik07
Если бы была красная карточка и удаление,то и Барса не вела бы так себя смело в конце и не было бы потом разговоров о пенальти Фреда.
По игре МЮ был лучше и не забил закономерные голы тогда как у Барсы залетели два не очевидных гола.
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Ахма Начоо
Ответ Мукунку хороший
На такие матчи,как вчера,должен был быть топ судья,а не этот чудик))..Серьёзно ошибался в обе стороны..
Согласен , но момент когда Рэш выходил к воротам а Кунде снёс его был по сути решающим, если бы судья удалил бы его причём совершенно обоснованно то счёт был бы другим.
+2
0
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Frenkiee
Ла Лига открыла дело против Барсы за судейство?)
+2
-2
0
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Мукунку хороший
На такие матчи,как вчера,должен был быть топ судья,а не этот чудик))..Серьёзно ошибался в обе стороны..
+11
-1
+10
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TravenS
Шикарно приплёл вчерашний матч, ага. А в итоге материал про другое
+3
-1
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yurchik07
Если бы была красная карточка и удаление,то и Барса не вела бы так себя смело в конце и не было бы потом разговоров о пенальти Фреда.
+10
-5
+5
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