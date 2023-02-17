В матче «Барса» - «МЮ» судья побоялся удалять Жюля Кунде, а вот, возможно, самая курьезная красная карточка в истории🔴🔴🔴

Дело было в чемпионате Польши - судья выдал целое представление.

В 2019 году в матче «Легии» и «Краковии» при счете 2:0 в пользу гостей защитник хозяев Вильям Реми на 67-й минуте грубо сфолил на сопернике, за что получил желтую карточку от судьи Петра Лашика.

«Горчичник» оказался у Реми вторым, и вскоре он увидел перед собой и красную карточку, после чего не особо вступая в спор, отправился в подтрибунное помещение. Тут и началось самое интересное.

Судья почему-то решил обратиться к VAR и даже сам отправился к монитору смотреть повтор. Закончив (посмотреть было на что – Реми по-хамски наступил шипами на соперника), он попросил Реми вернуться из раздевалки на поле.

Счастливый француз бодро отправился к другим игрокам в центральном круге, но судья его остановил, показал, что желтая карточка отменена и показал прямую красную, вновь отправив Вильяма «отдыхать».

Резон в этом был, конечно – прямая красная приводит к более длительной дисквалификации, но случай крайне не ординарный.