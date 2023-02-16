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Адвоката девушки, обвинившей Роналду, обязали выплатить 300 тысяч долларов. А за что?

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Окружной суд Лас-Вегаса обязал адвоката Кэтрин Майорги (девушки, обинившей Роналду в изнасиловании) выплатить компенсацию Криштиану Роналду в размере 335 тысяч долларов, которые футболист потратил на судебные издержки. 

Суд обвинил адвоката Лесли Стовалла в безрассудном поведении и определил, что он имел недобросовестные намерения, которые стали причиной больших денежных затрат нападающего «Аль-Насра» на защиту в судебном процессе. 

 

3 комментария

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на войне как на войне
Шах и мат
+3
0
+3
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Айлин 1990
Адвокат роналду, мог бы спасти Алвеша.
+4
0
+4
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Классный руководитель
Вот это я понимаю СУД!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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