Адвоката девушки, обвинившей Роналду, обязали выплатить 300 тысяч долларов. А за что?

Окружной суд Лас-Вегаса обязал адвоката Кэтрин Майорги (девушки, обинившей Роналду в изнасиловании) выплатить компенсацию Криштиану Роналду в размере 335 тысяч долларов, которые футболист потратил на судебные издержки.

Суд обвинил адвоката Лесли Стовалла в безрассудном поведении и определил, что он имел недобросовестные намерения, которые стали причиной больших денежных затрат нападающего «Аль-Насра» на защиту в судебном процессе.