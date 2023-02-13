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Нассер Аль-Хелайфи станет ключевой фигурой в любом предложении Катара «МЮ»

Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи может сыграть ключевую роль в попытке катарских инвесторов заключить сделку с «Манчестер Юнайтед». Перед американской компанией Raine Group была поставлена задача найти новых владельцев для клуба Премьер-лиги.По информации ВВС Sport, для подачи предложений о покупке английского клуба установлен крайний срок — 17 февраля.

Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи сыграет важную роль в любой заявке Катара на приобретение клуба, хотя и не будет напрямую участвовать в сделке. Аль-Хелайфи возглавляет Qatar Sports Investment (QSI), которая рассматривает возможность приобретения небольшой доли в клубе Премьер-лиги.

УЕФА запрещает владение несколькими клубами, а QSI, помимо «ПСЖ», владеет миноритарным пакетом акций клуба «Брага». Любой шаг по покупке «Манчестер Юнайтед» должен быть сделан через частных лиц или другую организацию.

Влияние Аль-Хелаифи на европейский футбол усилилось с тех пор, как он занял пост председателя Ассоциации европейских клубов, установив тесные отношения с президентом УЕФА Александром Чеферином. Любая заявка Катара на приобретение «Манчестер Юнайтед» маловероятна без участия Аль-Хелаифи.

3 комментария

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Vezdexodof
Лучше Рэтклиффу продайте клуб.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амир Ким
Ответ Мистер Робот
Так что в итоге то, чего хотят? Мбаппе в МЮ или Реша в ПСЖ? Че надо то?
Смысл Рэшу переезжать в мусорную лигу)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Так что в итоге то, чего хотят? Мбаппе в МЮ или Реша в ПСЖ? Че надо то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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