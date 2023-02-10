Вместе с фанатами за покером Роналду с трибун следили необычные зрители

Неприятное соседство.

В четверг в матче между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой» португальский форвард Криштиану Роналду записал на свой счет первый покер на аравийской земле.

На матч пришло посмотреть около 27 тысяч человек, а стадион вмещает 38 тысяч. Неплохая посещаемость для не самой зрелищной лиги. Похоже, что это эффект Роналду.

Однако оказалось, что на трибунах были не только люди. В социальных сетях появились фотографии, на которых видны стаи саранчи, разбросанные по стадиону.

Как известно, нападение саранчи − это восьмая казнь египетская, но в нашем случае все произошло в Саудовской Аравии. Ежегодно эта страна сталкивается с полчищами этих насекомых, которые способны поедать целые поля, лишая людей пищи. Однако сама саранча безопасна для людей и не кусается.

Болельщики живо отреагировали на кадры с саранчой:

💭 Да, это саранча, и нормально видеть ее на стадионе. Сейчас ведь сезон саранчи! Такое также происходит в Африке и в Южной Америке.

💭 Такое ощущение, что попал на матч по крикету.

💭 Они прилетели, чтобы увидеть великого.

💭 Роналду играет за цюрихский «Грассхопер»? (у болельщиков клуба прозвище кузнечики)