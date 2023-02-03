Однажды Гвардиола рассказал, почему в «Баварии» он стал лучше как тренер. В «Барселоне» прогрессу Пепа мешал Месси

В своей автобиографии Гвардиола рассказал, что в «Баварии» он значительно улучшил свои тренерские навыки. И на это есть пара веских причин.

Безусловно, успехи Хосепа в Мюнхене немного уступают заслугам испанца на посту главного тренера «Барселоны». Но все же Гвардиола оставил большой след в Бундеслиге. Это признал даже Карл-Хайнц Румменигге:

«Чем больше пройдет времени, тем яснее станет то, насколько качественную работу проделал Гвардиола в Германии. Вы не представляете, сколько немецких тренеров говорили мне, что согласны с этой оценкой. Пеп внес огромный вклад в немецкий футбол».

Но не только для мюнхенцев время, проведенное под руководством каталонца, принесло свои плоды.

В своей автобиографии Пеп рассказал, что с Рекордмайстером он стал лучше:

«В «Баварии» я стал лучше как тренер, потому что раньше я во всем ориентировался на Месси. Мяч должен был попасть к Лео, а тот уже делал все остальное. В Германии мне пришлось думать над другими вариантами: этот игрок должен попасть в эту зону, а тот игрок – в другую и так далее. Мне пришлось полностью посвятить себя этому, но только так можно стать лучше».

Когда Гвардиола только начал работать с «Баварией», в немецкой прессе все чаще стали писать о том, что Пеп пытается привнести футбол Кройффа на родину Беккенбауэра. Но тренеру удалось создать идеальный синтез:

«В Германии я многому научился, это, безусловно, поможет мне в работе с другими командами. Сначала я думал, что смогу просто перенести стиль игры «Барсы» на «Баварию». Но в итоге я объединил манеру игры, которую я привнес из Каталонии, с тем стилем, который уже был у «Баварии». В результате получился фантастический синтез».

Биография Гвардиолы увидела свет в 2016 году. Пеп давно покинул «Баварию» и в новой команде сумел доказать, что он один из лучших тренеров в истории. С «Ман Сити» Хосеп брал Кубок Англии, выводил свою команду в финал Лиги чемпионов и четырежды становился чемпионом страны.

Осталось дождаться, когда Пеп вновь возьмет «ушастика».