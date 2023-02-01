Гаспачо
Блог

Три недели назад Энцо показывал фанатам «Бенфики» жест «Я остаюсь». Сейчас он в «Челси» и, похоже, ничего не помнит

Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Челси Челси
Клубы
Бенфика Бенфика
трансферы
Футбол Футбол

После чемпионата мира в Катаре, где Энцо Фернандес был признан лучшим молодым игроком, «Челси» включился в гонку за полузащитника «Бенфики», и по сообщениям многих инсайдеров, лидировал в ней.

Переговоры затянулись, и ближе к концу января шум вокруг «Челси» и Энцо спал. Однако в последний день трансферного окна Тодд Боули снова удивил весь мир и выложил 120 млн евро, чтобы Фернандес переехал в Лондон как можно скорее.

Энцо уже выбрал номер и сфотографировался в футболке «синих», только вот болельщики напомнили ему эпизод из недавнего матча «Бенфики», где он указывал на эмблему португальского клуба вместе с жестом «Я здесь».

Разница между фотографиями – 21 день.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий