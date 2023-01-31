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😍 Звезда Голливуда Риз Уизерспун назвала свой любимый клуб АПЛ. Джермейн Дженас явно не ожидал это услышать 😅

Арсенал Арсенал
Джермейн Дженас Джермейн Дженас
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Главная блондинка Голливуда знает за кого нужно болеть 😎.

Популярная американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своем любимом клубе Премьер-лиги. 46-летняя голливудская звезда назвала «Арсенал» своей любимой командой.

Она также добавила, что канониры - это не только ее любимая команда, но и двух ее сыновей - Теннесси Джеймса Тота и Дикона Риза Филиппа.

Риз рассказала об этом, продвигая свой новый фильм на Netflix вместе с другим актером Эштоном Кутчером на шоу BBC The One Show. Общение велось через Zoom в компании с ведущей Алекс Джонс и экс-футболистом «Тоттенхэма» Джермейном Дженасом.

«Это наша команда», - сказала Риз, имея в виду «Арсенал».

Риз и Эштон также признались, что хотели бы пойти по стопам голливудских звезд, которые инвестируют в Премьер-лигу.

Напомним, что «Рексем», в настоящее время принадлежит Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни.

Эштон рассказал, что он даже был близок к вложению средств в одну из команд Премьер-лиги в прошлом месяце:

«Я большой футбольный фанат Соединенных Штатов... но я смотрю Премьер-лигу и очень близок к инвестированию в один из клубов».

Отвечая на вопрос Риз, почему он не воспользовался этой возможностью, он добавил:

«Если у меня будет футбольная команда, то я буду хотеть смотреть матчи вживую. У меня есть время каждый раз летать туда-сюда?».

6 комментариев

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Fedor Zepalov
Ответ Wekil Halylow
Арсенал , Манчестер Юнайтед и Ливерпул исторические великие клуби
Смотря сколько Вам лет. Тот же Лидс или Ноттингем Форест для старшего поколения не менее великие. Челси последними двумя десятилетиями вписал свое имя в английский футбол (выиграл 2 лиги чемпионов и уйму раз играл в полуфинале).
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Denis Spiridenock
Ответ red hikkikomori
Ну да, шёл бы на первом месте любой другой клуб - назвала бы его
Не суди по людям о их любви к клубу, по принципу по которым ты начал болеть за клуб
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Rick Sanchezz
Ответ red hikkikomori
Ну да, шёл бы на первом месте любой другой клуб - назвала бы его
Они давние болельщики, в инсте сына есть фото
+1
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+1
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red hikkikomori
Ну да, шёл бы на первом месте любой другой клуб - назвала бы его
+1
-4
-3
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Conor Gallagher
За кур болеют только в Лондоне))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Арсенал , Манчестер Юнайтед и Ливерпул исторические великие клуби
+4
-1
+3
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