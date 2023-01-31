😍 Звезда Голливуда Риз Уизерспун назвала свой любимый клуб АПЛ. Джермейн Дженас явно не ожидал это услышать 😅

Главная блондинка Голливуда знает за кого нужно болеть 😎.

Популярная американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своем любимом клубе Премьер-лиги. 46-летняя голливудская звезда назвала «Арсенал» своей любимой командой.

Она также добавила, что канониры - это не только ее любимая команда, но и двух ее сыновей - Теннесси Джеймса Тота и Дикона Риза Филиппа.

Риз рассказала об этом, продвигая свой новый фильм на Netflix вместе с другим актером Эштоном Кутчером на шоу BBC The One Show. Общение велось через Zoom в компании с ведущей Алекс Джонс и экс-футболистом «Тоттенхэма» Джермейном Дженасом.

«Это наша команда», - сказала Риз, имея в виду «Арсенал».

Риз и Эштон также признались, что хотели бы пойти по стопам голливудских звезд, которые инвестируют в Премьер-лигу.

Напомним, что «Рексем», в настоящее время принадлежит Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни.

Эштон рассказал, что он даже был близок к вложению средств в одну из команд Премьер-лиги в прошлом месяце:

«Я большой футбольный фанат Соединенных Штатов... но я смотрю Премьер-лигу и очень близок к инвестированию в один из клубов».

Отвечая на вопрос Риз, почему он не воспользовался этой возможностью, он добавил:

«Если у меня будет футбольная команда, то я буду хотеть смотреть матчи вживую. У меня есть время каждый раз летать туда-сюда?».