Из-за Роналду его новый клуб выгнал лучшего нападающего: стали известны «подробности» расставания с Венсаном Абубакаром

Саудовцы действовали максимально оперативно.

Новому клубу Роналду «Аль-Насру» пришлось расторгнуть контракт с одним из легионеров, чтобы освободить место в составе для Криштиану. Таким образом, в команде остались 8 легионеров, в том числе Роналду и регистрация португальца стала возможна.

Что интересно, из всех легионеров клуб выбрал футболиста, который мог стать серьезным конкурентом для Рона (о чем мы ранее уже говорили) – камерунский нападающий Венсан Абубакар дважды отличился на недавнем ЧМ в Катаре, а в чемпионате Саудовской Аравии был одним из лучших – в 11 матчах этого сезона он забил 4 мяча и отдал голевую передачу, а в прошлом набрал 13 очков по системе «гол+пас».

Вскоре Абубакар подписал контракт с «Бешикташем». 31-летний нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

И уже после этого стали известны «некоторые подробности» скорейшего расставания с камерунским нападающим.