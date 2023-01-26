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Из-за Роналду его новый клуб выгнал лучшего нападающего: стали известны «подробности» расставания с Венсаном Абубакаром

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Бешикташ Бешикташ
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Саудовцы действовали максимально оперативно.

Новому клубу Роналду «Аль-Насру» пришлось расторгнуть контракт с одним из легионеров, чтобы освободить место в составе для Криштиану. Таким образом, в команде остались 8 легионеров, в том числе Роналду и регистрация португальца стала возможна.

Что интересно, из всех легионеров клуб выбрал футболиста, который мог стать серьезным конкурентом для Рона (о чем мы ранее уже говорили) – камерунский нападающий Венсан Абубакар дважды отличился на недавнем ЧМ в Катаре, а в чемпионате Саудовской Аравии был одним из лучших – в 11 матчах этого сезона он забил 4 мяча и отдал голевую передачу, а в прошлом набрал 13 очков по системе «гол+пас».

Вскоре Абубакар подписал контракт с «Бешикташем». 31-летний нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

И уже после этого стали известны «некоторые подробности» скорейшего расставания с камерунским нападающим.

6 комментариев

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Руслан Мнацаканов
Боже мой а про какого лучшего нападающего они говорят который за пол сезона 4 забил ?
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Decard Show
Нынче футбол это бизнес! Будем честны что Абубакар деньги не принесет шейхам как португалец7 который является супер деньги - машиной!
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Игорь Климов
Ответ Фанат футбола 777
Так номер 7 был не у Абубакара, а у какого-то узбека
Я знаю, просто я имел ввиду, что ради этого Кринжа7 всегда забирают номера у других футболистов.
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-2
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Фанат футбола 777
Ответ Игорь Климов
Это уже не первый случай когда из-за перехода Кринжа7 в команду у игрока забирают 7 номер.
Так номер 7 был не у Абубакара, а у какого-то узбека
+1
0
+1
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Игорь Климов
Это уже не первый случай когда из-за перехода Кринжа7 в команду у игрока забирают 7 номер.
0
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-4
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на войне как на войне
Может хватит глупости писать?
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