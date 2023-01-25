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Роналду может зацепить месячную дисквалификацию – он был в чате, где Кьеллини объяснял схему мошенничества

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В конце прошлой недели «Ювентус» лишили 15 очков в Серии А за финансовые махинации. Апелляционный суд также постановил ввести ограничения на футбольную деятельность для 11 должностных лиц «Юве». Среди них занимавший пост директора Фабио Паратичи (30 месяцев), экс‑президент Андреа Аньелли, бывший исполнительный директор Маурицио Арривабене (по 24), и работавший вице‑президентом Павел Недвед (8).

Но похоже, история на этом не закончилась. Экс-фуболист и действующий журналист Паоло Зилиани сообщает, что в текущий момент 23 игрока, представлявших «Юве» во времена нарушений, находятся под следствием.

Всем игрокам грозит дисквалификация минимум на месяц: вероятно, потому, что они сознательно участвовали в афере. 

По словам Зилиани, некоторые игроки уже сознались в мошенничестве в пользу клуба. Де Лигт и Де Шильо предоставили судьям копию чата в WhatsApp, в котором капитан Кьеллини объясняет команде схему мошенничества и просит не упоминать об этом в прессе. Также Зилиани предоставил официальные документы с датами подписей мошеннических контрактов. 

Дисквалификация распространится на всех игроков, даже если они уже не выступают в Серии А – то есть зацепить наказание может даже Криштиану Роналду, поигравший уже в двух клубах после ухода из «Юве».

 

18 комментариев

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ken35
Ответ уличный иуда
Не переживай, у Месси такое тоже есть
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ken35
Ответ Nazar Amanow
могут , но не станут; духа не хватит пойти против шейхов
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ken35
Ответ Narios Aliyev
Блин что за фигня? Клуб занимается мошенничеством (хотя эта вовсе не факт. Так как все клубы европы даже мира занимаются тем ж.) а виноват игрок? С какой правой вы можете запретит игрокам пуст Роналду или другие в игре? Руководители понятно. Так эта их рук дела. А причем тут игроки? Они просто играют и делают то что велят им руководство. Так как все игроки где б они не играли просто игрушки своих клубов…
+++
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-2
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Narios Aliyev
Блин что за фигня? Клуб занимается мошенничеством (хотя эта вовсе не факт. Так как все клубы европы даже мира занимаются тем ж.) а виноват игрок? С какой правой вы можете запретит игрокам пуст Роналду или другие в игре? Руководители понятно. Так эта их рук дела. А причем тут игроки? Они просто играют и делают то что велят им руководство. Так как все игроки где б они не играли просто игрушки своих клубов…
+2
-1
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Имя Фамилия
А в чём собстно схема и зачем баварочный холодильник подставил бывших партнёров?
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di Malkovich
Тот самый случай, когда не успел выйти из чата.
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Maratik8910
Ответ уличный иуда
Кьеллини типичный лакец, что сказать
интересно, многие ли поняли?))
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yulay
Ща будут орать, что Джуве не такая - всего лишь ждет трамвая
+3
-3
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tverd1
Слов не хватает, что бы выразить насколько неумный поступок совершили игроки Ювентуса.
Люди, которые несколько раз в день встречаются в раздевалке, где нет камер и микрофонов обсуждают почти криминальные вещи по чату, оставляя цифровые следы...
+5
0
+5
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Nazar Amanow
могут , но не станут; духа не хватит пойти против шейхов
+1
-1
0
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Mr.Oizo
Дада, не лично все обсудили в раздевалке/тренировке/ужине, а именно в чате ватцапа.. ага ага
+3
-2
+1
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уличный иуда
Ответ Игорь Климов
Так у Кринжа7 уже давно есть условный срок за сокрытие доходов от испанской налоговой на сумму 19.8 млн.
Не переживай, у Месси такое тоже есть
+36
-5
+31
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Игорь Климов
Ответ Дима Костылев
В каком бы клубе что не случилось, обязательно должно присутвовать имя Роналду)
Так у Кринжа7 уже давно есть условный срок за сокрытие доходов от испанской налоговой на сумму 19.8 млн.
+10
-10
0
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Дима Костылев
В каком бы клубе что не случилось, обязательно должно присутвовать имя Роналду)
+13
-3
+10
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Игорь Климов
То-то факт, что Кринж7 участвовал в этой мошеннической схеме, вообще не вызывает сомнений.
+1
-5
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Cheah
Зацепило меня
+1
-1
0
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juveforzajuve
Надо изучить чат, может там тоже притянуто за уши.
+4
-4
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уличный иуда
Кьеллини типичный лакец, что сказать
+16
-4
+12
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