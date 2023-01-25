Роналду может зацепить месячную дисквалификацию – он был в чате, где Кьеллини объяснял схему мошенничества

В конце прошлой недели «Ювентус» лишили 15 очков в Серии А за финансовые махинации. Апелляционный суд также постановил ввести ограничения на футбольную деятельность для 11 должностных лиц «Юве». Среди них занимавший пост директора Фабио Паратичи (30 месяцев), экс‑президент Андреа Аньелли, бывший исполнительный директор Маурицио Арривабене (по 24), и работавший вице‑президентом Павел Недвед (8).

Но похоже, история на этом не закончилась. Экс-фуболист и действующий журналист Паоло Зилиани сообщает, что в текущий момент 23 игрока, представлявших «Юве» во времена нарушений, находятся под следствием.

Всем игрокам грозит дисквалификация минимум на месяц: вероятно, потому, что они сознательно участвовали в афере.

По словам Зилиани, некоторые игроки уже сознались в мошенничестве в пользу клуба. Де Лигт и Де Шильо предоставили судьям копию чата в WhatsApp, в котором капитан Кьеллини объясняет команде схему мошенничества и просит не упоминать об этом в прессе. Также Зилиани предоставил официальные документы с датами подписей мошеннических контрактов.

Дисквалификация распространится на всех игроков, даже если они уже не выступают в Серии А – то есть зацепить наказание может даже Криштиану Роналду, поигравший уже в двух клубах после ухода из «Юве».