Фанаты «Фейеноорда» подожгли в Бухаресте клуб «Амстердам», но сами проиграли местному ФКСБ, ведя в два мяча 😆

Не только футболисты «Фейеноорда» весело съездили в Бухарест – ультрас тоже.

Фанаты подожгли в столице Румынии ночной клуб под названием «Амстердам». Видимо, дело в неприязни к принципиальному сопернику – «Аяксу».

Вряд ли амстердамцы сильно из-за этого переживают, а вот владельцам заведения не позавидуешь. Может, лучше сменить название?

Напомним, «Фейеноорд» проиграл ФКСБ в Лиге Европы, ведя по ходу игры со счетом 3:1.