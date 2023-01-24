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📸 Попало в трансляцию: после матча с «Вальядолидом» Гризманн отдал свою футболку самой оригинальной фанатке «Атлетико»

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Футбол Футбол

В 18-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Вальядолид» со счетом 3:0.

В родных стенах «Метрополитано» Антуан Гризманн забил гол и отдал ассист. После матча француз благодарил болельщиков за поддержку и вдруг заметил на трибунах фанатку, которая может претендовать на звание самой оригинальной поклонницы «Атлетико». 

Девушка пришла на игру в ярко-розовом парике. Антуан не мог пройти мимо фанатки с таким же цветом волос, как у него, и подарил девушке свою футболку:

Болельщики в соцсетях оценили жест Гризманна и оригинальность болельщицы:

💭 «Эта девушка поняла, как привлечь внимание Антуана! Гениально».

💭 «Вроде в этом нет ничего особенного, но Гризманн всегда так внимателен к фанатам! Его вечно критикуют за все подряд, а мы его все равно любим, потому что он особенный игрок и прекрасный человек».

💭 «Чувствую, на следующем матче все трибуны будут в розовом цвете».

💭 «Вот именно поэтому я люблю этого парня».   

💭 «Антуан так мило улыбнулся, когда уходил от фанатки. Гризманну явно понравилась ее идея». 

💭 «Это кажется очевидным, но я бы до такого никогда не додумался. Антуан точно оценил лук девушки». 

Как вам такой креатив от болельщиков?

14 комментариев

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Hollywood Hogan
Ответ wraithsoulll
Хотел написать тоже самое, но потом подумал: «а ведь это не моё дело и не моя жизнь», и как-то отпустило )))
Да-да-да, но вы все равно зашли в комменты и все равно отписались. Отпустило ли?) Я тут настроения общества прощупываю) Для меня они просто удивительны. Такими темпами инфантилы будут и 60-летние скоро попадаться)
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Hollywood Hogan
Ответ q454wrsmrk
Тоже интересно что там такого в 31, что меняется?
Не знаю, может у кого-то и в 50 ничего не меняется, но чувство вкуса, стиля, чувство разумного должно сформироваться точно, особенно когда ты под прицелами камер и являешься кумиром на исходе карьеры.
Рональдо сделал чёлку по молодости, потом просил прощения у мам и понимал, что она идиотская, ну так ему и лет-то было, без двух лет вчерашний школьник. А тут вообще не мальчик уже глупости делать, тем более и так есть чем выделиться.
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Larisa Kolesnikova
Ответ Altim
Бабушка со скамейки.... Ничего страшного в этом нет. Прикольно. Надоест - переделает. Может ещё одежду не носить разных цветов?
Ну раз для вас розовый цвет волос у мужчины это норма, то ок. Потом ногти красить начнёте, далее по программе - стринги, грудь отрастить, на каблуках ходить.
+1
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+1
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Altim
Ответ Larisa Kolesnikova
Что за кринж красить волосы в такой цвет. Голубятня ....
Бабушка со скамейки.... Ничего страшного в этом нет. Прикольно. Надоест - переделает. Может ещё одежду не носить разных цветов?
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-1
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Егор Егоров
Ответ МТБ
Ну, а в чём проблема? Нет, лично по мне, конкретно в данном случае, выглядит не очень удачно, просто не смотрится, но в остальном, в чём проблема? Что такого происходит в 31? Скажите, пожалуйста, а-то я вот как-то и не знаю
А я летом в 31 в синий покрасился и норм))
+1
0
+1
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mold1992
Ответ МТБ
Ну, а в чём проблема? Нет, лично по мне, конкретно в данном случае, выглядит не очень удачно, просто не смотрится, но в остальном, в чём проблема? Что такого происходит в 31? Скажите, пожалуйста, а-то я вот как-то и не знаю
После 30 наступает старость и все становятся дидами)
+3
0
+3
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Larisa Kolesnikova
Что за кринж красить волосы в такой цвет. Голубятня ....
+9
-10
-1
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q454wrsmrk
Ответ МТБ
Ну, а в чём проблема? Нет, лично по мне, конкретно в данном случае, выглядит не очень удачно, просто не смотрится, но в остальном, в чём проблема? Что такого происходит в 31? Скажите, пожалуйста, а-то я вот как-то и не знаю
Тоже интересно что там такого в 31, что меняется?
+3
0
+3
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Мельников Михаил
Емае. Опять он себе что-то с волосами сделал.
+7
0
+7
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МТБ
Ответ Hollywood Hogan
Понимаю, что Гризманн - поклонник различных видеоигр, в тч карточной азиатской, и, возможно, аниме, но если танец из Фортнайта в 26 смотрелся прикольно, то розовые волосы в 31 - ну так, не особо.
Ну, а в чём проблема? Нет, лично по мне, конкретно в данном случае, выглядит не очень удачно, просто не смотрится, но в остальном, в чём проблема? Что такого происходит в 31? Скажите, пожалуйста, а-то я вот как-то и не знаю
+18
-1
+17
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wraithsoulll
Ответ Hollywood Hogan
Понимаю, что Гризманн - поклонник различных видеоигр, в тч карточной азиатской, и, возможно, аниме, но если танец из Фортнайта в 26 смотрелся прикольно, то розовые волосы в 31 - ну так, не особо.
Хотел написать тоже самое, но потом подумал: «а ведь это не моё дело и не моя жизнь», и как-то отпустило )))
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hollywood Hogan
Понимаю, что Гризманн - поклонник различных видеоигр, в тч карточной азиатской, и, возможно, аниме, но если танец из Фортнайта в 26 смотрелся прикольно, то розовые волосы в 31 - ну так, не особо.
+7
-13
-6
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14orange
Никогда не понимал этого хайпа вокруг футболок футболистов. Но тут девушке огромный респект! Придумала, воплотила, да ещё и удачно билет купила прямо у трибун. Футболку заслужила 100%!
+18
-1
+17
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Максим Τихонов
Не хейтер Антуана, игрок добротный, но розовые волосы выглядят омерзительно.
+6
-13
-7
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