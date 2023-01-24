📸 Попало в трансляцию: после матча с «Вальядолидом» Гризманн отдал свою футболку самой оригинальной фанатке «Атлетико»

В 18-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Вальядолид» со счетом 3:0.

В родных стенах «Метрополитано» Антуан Гризманн забил гол и отдал ассист. После матча француз благодарил болельщиков за поддержку и вдруг заметил на трибунах фанатку, которая может претендовать на звание самой оригинальной поклонницы «Атлетико».

Девушка пришла на игру в ярко-розовом парике. Антуан не мог пройти мимо фанатки с таким же цветом волос, как у него, и подарил девушке свою футболку:

Болельщики в соцсетях оценили жест Гризманна и оригинальность болельщицы:

💭 «Эта девушка поняла, как привлечь внимание Антуана! Гениально».

💭 «Вроде в этом нет ничего особенного, но Гризманн всегда так внимателен к фанатам! Его вечно критикуют за все подряд, а мы его все равно любим, потому что он особенный игрок и прекрасный человек».

💭 «Чувствую, на следующем матче все трибуны будут в розовом цвете».

💭 «Вот именно поэтому я люблю этого парня».

💭 «Антуан так мило улыбнулся, когда уходил от фанатки. Гризманну явно понравилась ее идея».

💭 «Это кажется очевидным, но я бы до такого никогда не додумался. Антуан точно оценил лук девушки».

Как вам такой креатив от болельщиков?