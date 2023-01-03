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Роналду назвал Саудовскую Аравию «Южной Африкой» на первой пресс-конференции

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Криштиану Роналду назвал не ту страну во время своей первой пресс-конференции в «Аль-Насре» во вторник.

Перед тем, как его представили 25 000 болельщикам в Mrsool Park, Роналду принял участие в пресс-конференции и обсудил, почему он решил переехать на Ближний Восток.

Он подчеркнул свое стремление к новому вызову после завоевания европейского футбола и заявил, что дал клубу слово, несмотря на предложения клубов из Европы, Бразилии, Австралии и США.

Но Роналду совершил огромную ошибку перед журналистами и сотнями тысяч зрителей по всему миру, когда назвал Саудовскую Аравию «Южной Африкой».

Роналду сказал: «Для меня приезд в Южную Африку не конец моей карьеры. И, честно говоря, меня не особо беспокоит то, что говорят люди».

15 комментариев

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Йозе_Марино
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Интересно, а в Саудовской Аравии допинг-контроли есть?
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haymaker
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Хех, так он, получается, ещё не в курсе, куда попал.
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Леонид Ботвинник
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Одним словом румын ... Или южноафриканец...А какая разница. ))
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Barry_Cadny
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На правом фото похож на Суареса.
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Закир Кадыров
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А что так можно было что ли)))))))
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Ol1
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На этом в принципе можно заканчивать)
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Shoxrux Xasanboyev
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Хорошо что не назвал южной Америка 😂🤣😅 или Аргентина 😅🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣
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Samsung Galaxy
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Что вы хотите , не силен он в географии
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Алексей Тарлыков
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Ну он же сказал, что это ещё не конец. Потом и в Южную Африку можно-ЮАР, Зимбабве, Мадагаскар
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Amroyan
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Роналду: Евро-2008 проходил в Швейцарии и Австралии!
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Игорь Климов
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Ну, это полный кринж от этого Кринжа7, теперь не думаю, что он надолго задержится в чемпионате Саудовской Аравии.
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Розе Ротенбергино
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С официальным бразильским языком
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Айлин 1990
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Он сам досихпор не понимает куда приехал.
А говорит что матчи смотрел.🤣🤦‍♂️
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Дриблинг Рэшфорда
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🤣🤣🤣
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Руслан Чесебиев
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Да что ты черт побери такое несёшь ?🤦🏻‍♂️
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