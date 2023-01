Роналду назвал Саудовскую Аравию «Южной Африкой» на первой пресс-конференции

Криштиану Роналду назвал не ту страну во время своей первой пресс-конференции в «Аль-Насре» во вторник.

Перед тем, как его представили 25 000 болельщикам в Mrsool Park, Роналду принял участие в пресс-конференции и обсудил, почему он решил переехать на Ближний Восток.

Он подчеркнул свое стремление к новому вызову после завоевания европейского футбола и заявил, что дал клубу слово, несмотря на предложения клубов из Европы, Бразилии, Австралии и США.

Но Роналду совершил огромную ошибку перед журналистами и сотнями тысяч зрителей по всему миру, когда назвал Саудовскую Аравию «Южной Африкой».

Роналду сказал: «Для меня приезд в Южную Африку не конец моей карьеры. И, честно говоря, меня не особо беспокоит то, что говорят люди».

Saudi Arabia really just paid Cristiano Ronaldo $200m to say he’s excited to play in ‘South Africa’ 😂😭 pic.twitter.com/wGegzyphE5