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Модрич - лучший на ЧМ-2022 по «progressive passes». Шоу совсем рядом, Месси делит 3-е место с хорватским защитником

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У Луки Модрича еще один топовый показатель на прошедшем чемпионате мира.

За турнир хорват отдал ровно 60 "progressive passes". Это лучший результата в Катаре. 

На втором месте идет защитник сборной Англии Люк Шоу, у него 56 таких передач. Лео Месси делит третье место с еще одним хорватом - Йоско Гвардиолом. У них по 41 пасу. 

Progressive passes – передача, продвигающая атаку минимум на 10 метров к чужим воротам (либо пас в штрафную).

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