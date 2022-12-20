Модрич - лучший на ЧМ-2022 по «progressive passes». Шоу совсем рядом, Месси делит 3-е место с хорватским защитником

У Луки Модрича еще один топовый показатель на прошедшем чемпионате мира.

За турнир хорват отдал ровно 60 "progressive passes". Это лучший результата в Катаре.

На втором месте идет защитник сборной Англии Люк Шоу, у него 56 таких передач. Лео Месси делит третье место с еще одним хорватом - Йоско Гвардиолом. У них по 41 пасу.

Progressive passes – передача, продвигающая атаку минимум на 10 метров к чужим воротам (либо пас в штрафную).