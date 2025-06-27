🎥 «Всегда мечтал об этом»: Гвардиола высказался о назначении Алонсо в «Мадрид»

«Манчестер Сити» со счетом 5:2 разнес «Ювентус» в третьем туре группового этапа КЧМ, забрав у «бьянконери» первую строчку в группе. «Мадрид» тоже вышел в плей-офф турнира с первого места, в заключительном туре забив «Зальцбургу» три безответных мяча.

Клубы, которые многие назовут одними из фаворитов на победу, находятся в разных частях сетки.

На пресс-конференции у Пепа Гвардиолы спросили, что он думает о «Мадриде» как о возможном сопернике. Хосеп предпочел сказать пару слов о своем экс-подопечном – Хаби Алонсо:

«Нет необходимости много говорить о «Мадриде», ведь всем известно, что это за клуб. Я просто очень рад за Хаби Алонсо, он наконец-то смог оказаться в том месте, о котором, как мне кажется, всегда мечтал».

Хаби и Пеп вместе провели два сезона в «Баварии», под руководством Гвардиолы Алонсо отыграл за мюнхенцев во всех турнирах 79 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь ассистов.

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