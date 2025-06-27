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🫵 Это ВАША команда сезона. Смотрите, что получилось

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Наш долгий и местами трудный опрос закончился. Вы выбрали символическую сборную сезона. Если кто-то вдруг умудрился в один солнечный день не зайти в блог «Гаспачо», пропустив очередной опрос, то этот пост для вас.

Что у нас получилось:

– По четыре игрока из «ПСЖ» и «Барселоны», один представитель от «Реала», «Интера» и «Ливерпуля».

– Лучший тренер – Луис Энрике («ПСЖ»).

Отметим главные лица, которых вы не посчитали достойными попадания в лучший состав сезона: Джанлуиджи Доннарумма, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Скотт Мактоминей, Николо Барелла, Йозуа Киммих, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Алессандро Бастони, Харри Кейн, Усман Дембеле, Мохамед Салах. Ну и еще много всяких игроков в футбол.

Самый эпичные схватки:

– Первое место, без сомнений, отдается опросу на лучшего левого центрального защитника, где Вирджил ван Дейк на 1% обошел сенсационного Иньиго Мартинеса. А еще на горизонте маячил Алессандро Бастони.

– Доннарумму внезапно разгромил Ян Зоммер. 22% против 44%.

– Дембеле (14%) безнадежно отстал от Ямаля (46%) и, даже, Салаха (30%).

А теперь главное: Кого забыли и кто виноват?

Клубы
logoВирджил ван Дейк
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoБарселона
logoЯн Зоммер
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoРафинья Диас
logoВитинья
logoПау Кубарси
logoАшраф Хакими
logoНуну Мендеш
logoПедри
logoЖоау Невеш
logoЛуис Энрике