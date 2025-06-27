🫵 Это ВАША команда сезона. Смотрите, что получилось

Наш долгий и местами трудный опрос закончился. Вы выбрали символическую сборную сезона. Если кто-то вдруг умудрился в один солнечный день не зайти в блог «Гаспачо», пропустив очередной опрос, то этот пост для вас.

Что у нас получилось:

– По четыре игрока из «ПСЖ» и «Барселоны», один представитель от «Реала», «Интера» и «Ливерпуля».

– Лучший тренер – Луис Энрике («ПСЖ»).

Отметим главные лица, которых вы не посчитали достойными попадания в лучший состав сезона: Джанлуиджи Доннарумма, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Скотт Мактоминей, Николо Барелла, Йозуа Киммих, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Алессандро Бастони, Харри Кейн, Усман Дембеле, Мохамед Салах. Ну и еще много всяких игроков в футбол.

Самый эпичные схватки:

– Первое место, без сомнений, отдается опросу на лучшего левого центрального защитника, где Вирджил ван Дейк на 1% обошел сенсационного Иньиго Мартинеса. А еще на горизонте маячил Алессандро Бастони.

– Доннарумму внезапно разгромил Ян Зоммер. 22% против 44%.

– Дембеле (14%) безнадежно отстал от Ямаля (46%) и, даже, Салаха (30%).

А теперь главное: Кого забыли и кто виноват?