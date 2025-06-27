🎥 Легенда «Мадрида» критикует академию «Барсы». Назвал главную разницу между клубами

Недавно Жоан Лапорта, рассуждая о соперничестве «Барсы» и «Мадрида», бросил фразу : «Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется».

Слова президента «блауграны» подогрели давний спор о том, чья же академия лучше, – «Барселоны» или «Реала». Казалось, с появлением на футбольной сцене Ламина Ямаля чаша весов склонилась в пользу каталонцев.

Мичел Сальгадо, легенда «сливочных», не согласен с тем, как общественность смотрит на академии испанских грандов:

«А теперь поговорим об академии «Барсы». Почему в прошедшем сезоне они [«блауграна»] выиграли лигу, но не Лигу чемпионов? Разве академия «Барсы» лучше, чем академия «Мадрида»? Я считаю такое суждение немного поверхностным.

Год назад Винисиуса и Родриго не назвали плохими игроками, не говорили, что они не из нашей академии. В «Мадриде» одно требование: побеждать. А в этом году мы не победили, «Мадрид» критикуют лишь тогда, когда он не побеждает.

Но вопрос: где была академия «Барсы» последние восемь лет? Когда мы выиграли три ЛЧ подряд, никто не критиковал академию «Реала», они критикуют нашу академию, когда клуб не побеждает, но за последние восемь лет «Барселона» ни разу не взяла ЛЧ.

У них был Месси, теперь есть Ламин Ямаль, который просто великолепен, у них в академии очень хорошие парни, но они ничего не выиграли. «Мадрид» не может позволить себе думать, есть ли у них хотя бы год на ожидание хорошего поколения».

В свежем исследовании Международного центра спортивных исследований (CIES) академия «Мадрида» обошла Ла Масию по количеству выпускников, которые за последние 20 лет показали себя в топовых европейских лигах.

Как вам точка зрения Сальгадо?

⭐ Рейтинг академий клубов по числу воспитанников в топ-5 Европы за 20 лет. Ла Масия не первая