В январе Мемфис Депай может оказаться в «МЮ»

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай просил «Барселону» зимой расторгнуть с ним контракт.

Футболиста связывали с переходом в «Ювентус» и «Рому», но похоже, что первым предложение Мемфису сделал «МЮ», сообщает испанский журналист Адриан Санчес.

Эрик тен Хаг хочет усилить атаку своей команды, а «Барселона» вполне может быть открыта к сотрудничеству с клубом АПЛ, чтобы улучшить свое финансовое положение, продав футболиста.

Мемфис принимал участие в двух матчах в Ла Лиге со старта сезона, став автором одного гола. Он получил травму бедра, из-за которой выбыл из строя с начала октября.

Ожидается, что футболист восстановится и сыграет за сборную Нидерландов на Чемпионате мира.