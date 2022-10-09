«Пуйоля тоже взломали?»: фанаты высмеяли версию Касильяса о взломанном аккаунте

Вы, конечно, слышали о громком твитте Касильяса, в котором прославленный вратарь сделал каминг-аут. В комментарии к посту пришла еще одна легенда – Карлес Пуйоль написал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Через несколько часов Касильяс удалил твит, а позже заявил, что его аккаунт был взломан:

«Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу🙏».

Казалось, инцидент исчерпан. Но фанатов в этой истории больше всего смутил комментарий Пуйоля. Болельщики не верят, что ответ Карлеса был шуточным и сомневаются в том, что аккаунт экс-голкипера «Реала» действительно был взломан.

Некоторые фанаты всерьез разочаровались в Касильясе, они уверены, что Икер пытается самым банальным и глупым способом оправдаться. Но большинство болельщиков иронизируют над ситуацией.

Собрали для вас самые забавные комментарии фанатов:

💭 «Пуйоль пытается делать вид, что ничего не произошло». (Надпись на картинке: «Он думает, мы его не видим»).

💭 «Это не я, это твиттерский хакер».

💭 «Хакеры использовали твой аккаунт, чтобы заставить Пуйоля сделать каминг-аут?»

💭 «Вот этот хакер».

💭 «Пуйоль: «Меня тоже взломали».

💭 «Тот самый хакер».

💭 «ЛГБТ-сообщество подумало на секунду, что в их полку прибыло».

💭 Тут все вполне красноречиво:

💭 «Пуйоль осознал, что его переиграли».

💭 «Пуйоль сейчас».

💭 «Икер: «Мой аккаунт взломали».

Пуйоль: ...».

💭 «Икер, а когда расскажешь вашу с Пуйолем историю?»

💭 «Понимаю тебя, бро, меня тоже вечно взламывают. И почему-то всегда хакеры пишут какие-то скандальные вещи».

Кажется, Икер не отделается комментарием про взломанный аккаунт. Да и Пуйолю придется что-то сказать.