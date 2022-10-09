«Пуйоля тоже взломали?»: фанаты высмеяли версию Касильяса о взломанном аккаунте
Вы, конечно, слышали о громком твитте Касильяса, в котором прославленный вратарь сделал каминг-аут. В комментарии к посту пришла еще одна легенда – Карлес Пуйоль написал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».
Через несколько часов Касильяс удалил твит, а позже заявил, что его аккаунт был взломан:
«Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу🙏».
Казалось, инцидент исчерпан. Но фанатов в этой истории больше всего смутил комментарий Пуйоля. Болельщики не верят, что ответ Карлеса был шуточным и сомневаются в том, что аккаунт экс-голкипера «Реала» действительно был взломан.
Некоторые фанаты всерьез разочаровались в Касильясе, они уверены, что Икер пытается самым банальным и глупым способом оправдаться. Но большинство болельщиков иронизируют над ситуацией.
Собрали для вас самые забавные комментарии фанатов:
💭 «Пуйоль пытается делать вид, что ничего не произошло». (Надпись на картинке: «Он думает, мы его не видим»).
💭 «Это не я, это твиттерский хакер».
💭 «Хакеры использовали твой аккаунт, чтобы заставить Пуйоля сделать каминг-аут?»
💭 «Вот этот хакер».
💭 «Пуйоль: «Меня тоже взломали».
💭 «Тот самый хакер».
💭 «ЛГБТ-сообщество подумало на секунду, что в их полку прибыло».
💭 Тут все вполне красноречиво:
💭 «Пуйоль осознал, что его переиграли».
💭 «Пуйоль сейчас».
💭 «Икер: «Мой аккаунт взломали».
Пуйоль: ...».
💭 «Икер, а когда расскажешь вашу с Пуйолем историю?»
💭 «Понимаю тебя, бро, меня тоже вечно взламывают. И почему-то всегда хакеры пишут какие-то скандальные вещи».
Кажется, Икер не отделается комментарием про взломанный аккаунт. Да и Пуйолю придется что-то сказать.
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