Топ-5 игроков с наибольшим количеством голов за один клуб в XXI веке

Верность – очень редкое качество в футболе. Большинство футболистов меняют клубы раз в пару лет ради более выгодных условий. Особенно это распространено среди нападающих, которых выше ценят на трансферном рынке. Клубы готовы выкладывать за них большие деньги, а они рады их принимать.

К счастью, есть и исключения. Эти футболисты долгое время выступали за один клуб, оставили после себя наследие и вошли в историю своих клубов.

Давайте посмотрим на пять игроков, которые забили больше всего голов за один клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

Серхио Агуэро («МанСити») – 260 голов

Лучший нападающий в истории «МанСити» Серхио Агуэро оставил после себя глубокий след в Англии. Футболист переехал в Манчестер в 2011 году из «Атлетико», провел 390 матчей, забил 260 голов и сделал 73 результативные передачи.

Агуэро выиграл все в Англии, за 10 лет пребывания в клубе на его счету 5 побед в АПЛ, Кубок Англии, 6 Кубков Лиги, 3 Суперкубка Англии.

15 декабря 2021 года Агуэро официально объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Карим Бензема («Реал Мадрид») – 324 гола

Карим Бензема – лидер «Мадрида» после ухода Криштиану Роналду. Француз присоединился к Королевскому клубу в 2009 году из «Лиона» и с каждым днем играет все лучше. Сейчас ему 34, но Карим силен, быстр и точен, как никогда. «Сливочным» есть за что его благодарить.

За последние 13 лет Бензема сыграл 607 матчей в «Мадриде», забил 324 гола, сделал 160 результативных передач и не намерен на этом останавливаться. Уже сейчас француз является вторым среди лучших бомбардиров в истории «Мадрида».

Карим выиграл все с «Мадридом»: 5 раз Лигу Чемпионов, 4 раза Ла Лигу, дважды Кубок Короля, среди прочих наград.

Роберт Левандовски («Бавария») – 344 гола

Роберт Левандовски перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2014 году, как свободный агент. Поляк сразу стал незаменимым игроком в новом клубе, забив в первый сезон 25 голов и отдав 13 результативных передач в 49 матчах.

Прежде чем перейти в «Барселону» этим летом, Левандовски принял участие в 375 матчах «Баварии», забил 344 гола и сделал 72 ассиста.

Роберт 8 раз подряд побеждал с «Баварией» в Бундеслиге и выиграл Лигу Чемпионов в сезоне 2019\20.

Футболист дважды выигрывал приз ФИФА Лучшему игроку года, две Золотые бутсы и приз УЕФА Лучшему игроку в Европе.

Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – 450 гол

Став обладателем Золотого Мяча в 2008 году, Криштиану Роналду превратился в самого желанного игрока Европы. «Реал Мадрид» подписал его у «МЮ» за рекордные на тот момент 94 млн евро. В Испании португалец провел 9 лет.

Криштиану забил за «сливочных» 450 гол и сделал 131 результативную передачу в 438 матчах, он является лучшим бомбардиром в истории «Мадрида».

Роналду помог клубу дважды выиграть Ла Лигу, 4 раза Лигу Чемпионов, дважды Кубок Короля среди прочих трофеев.

В составе «Мадрида» Криштиану Роналду еще четыре раза стал обладателем Золотого Мяча, выигрывал награды Лучшему игроку ФИФА и УЕФА и трижды Золотую бутсу.

Лионель Месси («Барселона») – 672 гола

Легенда «Барселоны» Лионель Месси считается сильнейшим футболистом всех времен, почти всю свою профессиональную карьеру аргентинец провел в каталонском клубе, прежде чем присоединился к «ПСЖ» прошлым летом, как свободный агент.

Месси стал всем, что было нужно «Барселоне». За 17 лет на «Камп Ноу» он сыграл 778 матчей, забил 672 гола и оформил 303 ассиста.

Лео помог «Барселоне» 10 раз выиграть Ла Лигу, 4 раза Лигу Чемпионов , 7 раз Кубок Короля.

Аргентинец стал обладателем шести Золотых Мячей, трех наград УЕФА и шести Золотых бутс в составе «Барселоны».