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Топ-5 игроков с наибольшим количеством голов за один клуб в XXI веке

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Верность – очень редкое качество в футболе. Большинство футболистов меняют клубы раз в пару лет ради более выгодных условий. Особенно это распространено среди нападающих, которых выше ценят на трансферном рынке. Клубы готовы выкладывать за них большие деньги, а они рады их принимать.

К счастью, есть и исключения. Эти футболисты долгое время выступали за один клуб, оставили после себя наследие и вошли в историю своих клубов.

Давайте посмотрим на пять игроков, которые забили больше всего голов за один клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

Серхио АгуэроМанСити») – 260 голов

Лучший нападающий в истории «МанСити» Серхио Агуэро оставил после себя глубокий след в Англии. Футболист переехал в Манчестер в 2011 году из «Атлетико», провел 390 матчей, забил 260 голов и сделал 73 результативные передачи.

Агуэро выиграл все в Англии, за 10 лет пребывания в клубе на его счету 5 побед в АПЛ, Кубок Англии, 6 Кубков Лиги, 3 Суперкубка Англии.

15 декабря 2021 года Агуэро официально объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Карим Бензема («Реал Мадрид») – 324 гола

Карим Бензема – лидер «Мадрида» после ухода Криштиану Роналду. Француз присоединился к Королевскому клубу в 2009 году из «Лиона» и с каждым днем играет все лучше. Сейчас ему 34, но Карим силен, быстр и точен, как никогда. «Сливочным» есть за что его благодарить.

За последние 13 лет Бензема сыграл 607 матчей в «Мадриде», забил 324 гола, сделал 160 результативных передач и не намерен на этом останавливаться. Уже сейчас француз является вторым среди лучших бомбардиров в истории «Мадрида».

Карим выиграл все с «Мадридом»: 5 раз Лигу Чемпионов, 4 раза Ла Лигу, дважды Кубок Короля, среди прочих наград.

Роберт Левандовски («Бавария») – 344 гола

Роберт Левандовски перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2014 году, как свободный агент. Поляк сразу стал незаменимым игроком в новом клубе, забив в первый сезон 25 голов и отдав 13 результативных передач в 49 матчах.

Прежде чем перейти в «Барселону» этим летом, Левандовски принял участие в 375 матчах «Баварии», забил 344 гола и сделал 72 ассиста.

Роберт 8 раз подряд побеждал с «Баварией» в Бундеслиге и выиграл Лигу Чемпионов в сезоне 2019\20.

Футболист дважды выигрывал приз ФИФА Лучшему игроку года, две Золотые бутсы и приз УЕФА Лучшему игроку в Европе.

Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – 450 гол

Став обладателем Золотого Мяча в 2008 году, Криштиану Роналду превратился в самого желанного игрока Европы. «Реал Мадрид» подписал его у «МЮ» за рекордные на тот момент 94 млн евро. В Испании португалец провел 9 лет.

Криштиану забил за «сливочных» 450 гол и сделал 131 результативную передачу в 438 матчах, он является лучшим бомбардиром в истории «Мадрида».

Роналду помог клубу дважды выиграть Ла Лигу, 4 раза Лигу Чемпионов, дважды Кубок Короля среди прочих трофеев.

В составе «Мадрида» Криштиану Роналду еще четыре раза стал обладателем Золотого Мяча, выигрывал награды Лучшему игроку ФИФА и УЕФА и трижды Золотую бутсу.

Лионель Месси («Барселона») – 672 гола

Легенда «Барселоны» Лионель Месси считается сильнейшим футболистом всех времен, почти всю свою профессиональную карьеру аргентинец провел в каталонском клубе, прежде чем присоединился к «ПСЖ» прошлым летом, как свободный агент.

Месси стал всем, что было нужно «Барселоне». За 17 лет на «Камп Ноу» он сыграл 778 матчей, забил 672 гола и оформил 303 ассиста.

Лео помог «Барселоне» 10 раз выиграть Ла Лигу, 4 раза Лигу Чемпионов , 7 раз Кубок Короля.

Аргентинец стал обладателем шести Золотых Мячей, трех наград УЕФА и шести Золотых бутс в составе «Барселоны».

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