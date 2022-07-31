Предраг Миятович: «Ну как Криштиану Роналду может оказаться в «Атлетико»?! Я в это не верю»

Хотя переход Криштиану Роналду в «Атлетико» кажется невозможным после публичных заявлений президента клуба Энрике Сересо, отрицавшего связь «красно-белых» с португальцем, а также болельщиков клуба, настроенных решительно против такого трансфера, этот вопрос продолжает будоражить общественность.

Так бывший игрок и спортивный директор «Мадрида» Педя Миятович прокомментировал слухи о будущем Роналду для El Larguero.

«Ну как Криштиану Роналду может оказаться в «Мадриде»? Я не думаю, что это возможно. Я не знаю ситуацию изнутри, но тем не менее уверен, что этого не произойдет. После всего сказанного за последние 20, дней в прессе мелькала информация и о возможном переходе Кришиану в «Атлетико», но я не верю в это по многим причинам. Было бы очень странно видеть, как Криштиану возвращается в Мадрид и участвует в дерби против «сливочных». Мне пришлось бы протереть глаза, потому что это был бы сон, такое просто немыслимо», - заключил Миятович.