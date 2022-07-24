🎥Супер гол Рафиньи, дебют Левандовского и многое другое: лучшие моменты первого Эль-Класико в сезоне

Как известно, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, но вряд ли «Барселона» захочет забыть первое Класико в сезоне, ведь тем вечером «сине-гранатовые» одержали победу.

Команды начали матч проверенными составами, но на поле с первых минут появились и новички клубов: у «Реала» вышли Тчуамени и Рюдигер, у «Барсы» – Левандовски, Рафинья и Кристенсен.

В первой половине встречи каталонцы завладели игровой инициативой, уже на 27-й минуте матча Рафинья забил супер гол. Милитао отдал неудачную передачу, мячом завладел Рафинья, который нанес сильнейший удар по воротам соперника из-за пределов штрафной, Куртуа был бессилен. Неожиданно свои бомбардирские качества в первом тайме проявил Антонио Рюдигер, которого Анчелотти поставил на позицию левого защитника.

Во втором тайме «Реал» выглядел значительно лучше. На поле появились ветераны Кроос, Модрич и Каземиро, сумевшие немного выровнять игру. У нападающих мадридцев были возможности хотя бы сравнять счет, но все попытки Асенсио и Мариано забить оказались тщетными.

В концовке встречи игроки «Барселоны» выглядели особенно ярко и могли забить, за сохранение счета фанаты «сливочных» должны поблагодарить Тибо Куртуа.

Взгляните на лучшие моменты первого Эль-Класико в сезоне: