«Ювентус» интересуется 20-летним защитником «Мадрида»

Мигель Гутьеррес – один из самых талантливых молодых испанских футболистов, неудивительно, что он попал в поле зрения «Ювентуса».

20-летний левый защитник «Мадрида» сыграл 9 матчей в Ла Лиге с первой командой. Он играет преимущественно за резервную «Кастилью» и может покинуть испанский клуб в это трансферное окно.

Calcionercato сообщает, что «Юве» ищет нового левого защитника и хочет подписать Мигеля.

Макс Аллегри больше не доверяет Алексу Сандро, а Лука Пеллегрини еще слишком молод, чтобы стать единственным левым защитником в команде.

Гутьеррес тоже молод, но он быстро научится, если переедет в Турин этим летом.