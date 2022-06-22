Марко Асенсио принял решение в отношении «Ливерпуля»

Марко Асенсио неоднократно связывали с переходом в «Ливерпуль». По информации Diario Sport, английских клуб был готов заплатить 34 млн фунтов за 26-летнего футболиста, но Асенсио не хочет уезжать в Англию.

Марко предпочитает присоединиться к «Милану», интересно, что если сделка состоится, то Асенсио будет играть с бывшим представителем «красных» Дивоком Ориги.

Испанец показывал проблески своего таланта на протяжении карьеры, но никогда не отличался стабильностью. Кроме того, у него были серьёзные травмы.

Интерес «Ливерпуля» к Асенсио так и не был подтвержден. По сведениям Фабрицо Романо, «Ливерпуль» не планирует больше сделок этим летом. Английский клуб уже подписал Дарвина Нуньеса за 85 млн фунтов.