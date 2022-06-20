«Мадрид» требует от «Ювентуса» 48 млн евро за своего защитника

«Ювентус» ищет нового левого защитника, поиски привели клуб в «Мадрид». «Старую синьору» заинтересовал Ферлан Менди.

Француз только что выиграл Лигу Чемпионов и чемпионат Испании с Королевским клубом, и «Мадрид» готов расстаться с ним. Ряды «сливочных» пополнил Антонио Рюдигер и теперь ожидается, что Давид Алаба переместится на левый фланг, а для Менди не будет места.

Что касается «Ювентуса», то Алекс Сандро был в плохой форме в последние пару сезонов, а его игра в завершившейся компании заставила «Юве» смотреть по сторонам в поисках замены.

В Туринском клубе считают, что Менди достаточно опытен, чтобы заменить бразильца, но выйдет это недешево.

Tuttomercatoweb сообщает, что «Реал Мадрид» хочет получить за Менди 48 млн евро. Клуб готов сохранить его до тех пор, пока не появится желающий раскошелиться. Такая высокая цена для «Юве» будет проблемой.