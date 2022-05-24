Нассер Аль-Хелаифи: «У меня нет хороших отношений с Флорентино Пересом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью TNT Sports говорил об отношениях с Флорентино Пересом и ситуации с Килианом Мбаппе.

«На самом деле я ко всем отношусь с уважением, но у меня нет хороших отношений с Флорентино Пересом. После проекта Суперлиги…Я уважаю «Реал Мадрид» - великий клуб, а они уважают нас. Взаимоуважение очень важно».

«Я никогда не говорил с Флорентино о Мбаппе, потому что Килиан – наш игрок и мне не нужно говорить о нем с кем бы то ни было».

Аль-Хелаифи подтвердил, что встречался с Флорентино Пересом в марте, но речь во время встречи шла о Суперлиге.

«Флорентино Перес говорил со мной на матче Лиги Чемпионов, он сказал: «Нам надо выбрать момент, когда мы сможем пообщаться». Я жестко ответил ему, что я рад пообщаться, но если какие-то вещи творятся за моей спиной, то мне это не интересно».