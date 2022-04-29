Лучано Моджи отреагировал на слова Карло Анчелотти о скандале Кальчополи

Экс-руководитель «Ювентуса» Лучано Моджи отреагировал на слова Карло Анчелотти, который в интервью для испанской прессы оправдал скандал Кальчополи и заявил, что «итальянский футбол нуждался в чистке»:

«Дорогой Карло, твои заявления заставляют меня думать, что ты забыл о своём тренерском опыте в «Ювентусе», который ты сейчас осуждаешь, не понимая, что ты осуждаешь самого себя, потому что, если тот футбол не был чист, то и ты сам был его частью и наслаждался теми моментами, когда побеждал и рост как тренер».

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