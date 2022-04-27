«Это не просто удача»: босс «Барсы» Кройфф воздает должное «Мадриду»

Йорди Кройфф не мог не отметить заслуг главного соперника «Барселоны» в Лиге Чемпионов.

«Остается ли «Мадрид» в гонке за победой в Лиге Чемпионов? Они прошли несколько стадий плей-офф и это не случайность», - заявил Кройфф.

«Это говорит об уровне команды, об их характере. Вам нужно немного удачи, но когда ситуация повторяется, то тут дело не в удаче».

Если «Мадриду» с чем-то и повезло, так это с травмами. Карим Бензема и Винисиус почти не пропускали матчей в этом сезоне. А вот в «Барселоне» дела обстоят иначе, травмы Педри, Фати и Дембеле не пошли на пользу команде. Брэйтуэйт хорошо начал сезон, но прогресс остановился из-за травмы, Серджи Роберто восстанавливается до сих пор.