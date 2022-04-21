Роберто Карлос подтвердил переход Мбаппе в «Мадрид»

Мыльная опера о будущем Килиана Мбаппе подходит к концу, и все указывает на то, что она закончится подписанием игроком контракта с «Мадридом». «Сливочные» считают само собой разумеющимся, что решение нападающего перейти на «Сантьяго Бернабеу» уже принято, в то время как в «ПСЖ» спешат предложить игроку последние варианты продления контракта, который заканчивается в июне.

Вчера Роберто Карлос дал новый повод для разговоров и «подтвердил» трансфер парижского нападающего.

«Он придет», — ответил Карлос на вопросы нескольких фанатов о Мбаппе после матча на «Эль Садаре».

Краткое заявление Роберто Карлоса является еще одним доказательством того, насколько клуб уверен в подписании Килиана Мбаппе. Между тем, игрок «ПСЖ» продолжает не сообщать о своем решении, ожидая, пока его команда завершит сезон.