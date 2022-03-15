«Ювентус» интересуется Дани Себальосом

«Ювентус» связывают с полузащитником «Мадрида» Дани Себальосом.

Дани редко играл в этом сезоне из-за длительного восстановления после травмы, полученной на Олимпиаде. Даже в хорошей форме, ему будет сложно получить достаточно игрового времени из-за высокой конкуренции в «Мадриде».

Себальос собирается покинуть «Реал Мадрид», но понравится ли ему играть в Италии?

Calciomercato.it сообщает, что «Милан» серьезно заинтересован в его подписании, и «Ювентус» также хочет его приобрести.

Оба клуба теперь будут сражаться на трансферном рынке за подписание испанца.