Футбольный директор ПСЖ Леонардо опроверг слухи о зарплате Мбаппе в 50 млн евро

Футбольный директор «ПСЖ» Леонардо открыто отрицал, что «ПСЖ» предлагал Килиану Мбаппе ошеломляющие 50 миллионов евро в год.

Леонардо сказал L’Equipe: «Последнее, что мы пропишем в контракте Мбаппе, — это сумма зарплаты».

«Мы хотим поставить Кайлиана в наилучшие условия, чтобы он стал лучшим игроком».

Трансфер Мбаппе является горячей темой в Париже, поскольку нападающий до сих пор не продлил контракт с «ПСЖ».

Между тем, мадридский «Реал» спокоен в отношении к нападающего. Мбаппе с наибольшей вероятностью окажется на «Бернабеу».