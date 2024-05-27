Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?

Все уже смирились, что российских пловцов на Олимпийских играх-2024 не будет.

● у 6-кратной чемпионки мира Юлии Ефимовой все еще нет норматива;

● остальные давно объявили, что даже не пытаются получить нейтральный статус;

● Анастасия Кирпичникова, которая выступала в Токио-2020, поплывет в Париже уже за сборную Франции.

И вдруг внезапная новость из Америки: некто Евгений Сомов на соревнованиях в Атланте побил рекорд России самого Антона Чупкова на 100 м брассом. Его 58,72 – третий результат сезона в мире. С этим временем он стал бы вторым на ЧМ-2023.

Вот только кто такой Сомов, практически никто не знает. Интернет говорит, что ему 25 лет, он выступал за сборную на юниорских турнирах, а последний раз на чемпионат России приезжал в 2021-м и совершенно ничем не запомнился. С тех про него ничего не было слышно. И вот – привет.

Мировой рейтинг-2024

100 брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,94

2. Ник Финк (США) – 58,53

3. Евгений Сомов (Россия) – 58,72

4. Николо Мартиненги (Италия) – 58,73

5. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,83

…10. Иван Кожакин (Россия) – 59,10.

Воу, 2 года назад он закончил со спортом и только-только вернулся!

По вводным понятно, история неординарная.

Связаться с загадочным пловцом, чтобы разобраться в произошедшем, было крайне непросто – он работает тренером, занимается сам, свободного времени у него мало. Плюс разница во времени. Но ожидание того стоило. Евгений огорошил сразу.

– Да я же не плавал два года. Думал – все.

– Как?!

– Закончил университет в Луисвиле (штут Кентукки – Спортс). После этого должен был идти в ISL, но из-за известных событий лига закрылась. Я переехал в Калифорнию. А тут так устроено, что, если ты не в колледже, то, скорее всего, и не тренируешься. Большинство профессионалов остаются заниматься в том универе, где учились.

Плюс я очень устал от плавания.

– Устал?

– Мне не подошла система тренировок в университете. Там большая команда – 80 человек. И все тренируются плюс-минус одинаково. Но какой смысл мне плавать аэроб, если я работаю на дистанции минуту? Мне нужна была специфичная работа для 100 брассом.

Последние 2 года в универе пытался говорить об этом с тренерами, и ассистенты меня поддерживали. Но главный шел в отказ: «Мы идем по системе, и она работает». В итоге плавал по 12 км в день. А потом еще зал, плюс учеба – это было невыносимо. Я ненавидел то, что делал. А когда ты ненавидишь свое дело – плавать быстро не будешь.

Евгений готовится по особой системе – крутит байк под водой, не плавает много

– Почему вернулся?

– Отдохнул! Плюс начал работать тренером, много тусовался в бассейне и понял, что все-таки люблю плавание. Тем более внутренне я всегда понимал, что показал далеко не все результаты, которые мог бы.

В декабре съездил на старт на короткой воде, проплавав до этого несколько раз в неделю по километру. И получилось 51,1. А у меня личник был – 51,0! Понятно, что надо возвращаться.

– При этом ты тренируешься не у топ-тренера и не в группе, а один.

– Почти. Группы действительно нет, но мне помогает Пьянки Гибсон. И у нас своя система тренировок. Пьянки – черный мужик из Окланда, ему 32. В прошлом пловец, а сейчас у него своя компания – «Аквабред». Это что-то типа фитнеса в воде – там и байк в бассейне, и тредмил. Много работы с весами – с теми же жилетами.

Мы сошлись на том, что плавать нужно меньше (фокусироваться на технике после 3 км невозможно, она распадается), но с бо льшим качеством. Плюс свои фишки. Вот представь, что ты работаешь в горячем бассейне. Пульс будет подниматься гораздо быстрее. То есть, можно залезть в высокую зону сильно раньше, не выкладываясь и не убивая свои мышцы.

Или я часто кручу байк в бассейне. Идея в том, что давление под водой гораздо выше, и все, что ты делаешь, умножается в несколько раз. Байк тоже дает нагрузку на организм, но он не убивает твою нервную систему. Делать миллиард монотонных повторений брассом или кролем тяжело психологически. Да и ускорения подряд – сложно. Зато спринтануть на байке, а потом брассом – вполне реально. Для организма это точно такая же нагрузка, но вот для мозга – куда экологичнее.

Детей я тоже тренирую примерно по такой, скажем так, спринтерской системе.

Хм, рекорд России Сомова могут не засчитать. А с нейтральным статусом есть сложности

Сомов побил рекорд России, который принадлежал трехкратному чемпиону мира (правда, на 200 м) Антону Чупкову. И особой реакции у нас эти новости не вызвали.

– Ажиотажа точно не заметил, – говорит Евгений. – Михаил Чернышов, тренер, который работал со мной в Питере, написал: «Навел шороху». Друзья поздравили. Все.

– Из федерации – ничего?

– Нет. Я сам скинул протокол Сергею Жилкину, начальнику команды. Все-таки побил рекорд России. Он написал, что поздравляет, но, скорее всего, засчитан этот результат не будет. Потому что по правилам побить национальный рекорд можно либо в России, либо выступая за команду России.

– То есть в теории может быть так, что ты побьешь рекорд мира, его повсеместно ратифицируют, но вот рекордом России не признают?

– Получается так. Не сказал бы, что это совсем меня не волнует. 150-200 тысяч рублей, которые полагаются за рекорд, не были бы лишними – отправил бы маме, ей было бы приятно. Да и какая разница, где я побил рекорд, не особо понимаю. У меня русский паспорт что там, что здесь.

Но, если не хотят засчитывать – окей. Что я могу с этим сделать? Вроде бы такая же история была у Насти Кирпичниковой, которая теперь выступает за Францию. Цель же все равно не рекорд России.

– А какая?

– Выйти на международный уровень и соревноваться там. Биться с топами, быть на пьедестале.

– Почему ты не приехал на чемпионат России?

– Дорого. 2000 долларов только билеты. Да и по времени сильно затратно, а у меня же работа. Был бы это отбор на Олимпийские игры, как раньше – конечно, придумал бы что-нибудь. У нас бы собралась отличная эстафета: Климент, я, Минаков и какой-нибудь кролист. Это 100-процентная медаль на любом турнире.

Но в нынешних реалиях мне гораздо проще съездить в соседний штат и показать результат там.

– У тебя есть четкое понимание: как получить нейтральный статус?

– Есть, но на данный момент я бы не хотел вдаваться в детали.

От редакции: как минимум один барьер для получения нейтрального статуса у Сомова есть. По регламенту, для рассмотрения заявки у пловца должно быть 4 отрицательных допинг-теста. Но Евгений всего пару месяцев как возобновил карьеру. И контроль он проходил лишь раз – как раз после рекордного заплыва. Поэтому ему нужно либо еще выступать на турнирах и плыть так быстро, чтобы попадать в руки допинг-офицеров автоматически, либо надеяться на внесоревновательные проверки. Дедлайн для заявок на Игры – 8 июля.

– Тебя удивляет, что никто из пловцов в России даже не попытался получить нейтральный статус?

– Не особо. Все же привязаны. Ну, подашь – отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов?

«Серьезно? А почему?» Простые американцы не знают, что российские спортсмены не выступают на международных стартах

– Почему ты уехал в Америку?

– До поступления несколько раз бывал в Штатах, понравилось. Тут можно получить хорошее образование. Плюс мне это показалось интереснее, чем остаться в Питере – такой челлендж.

– Если бы остался в России, мог бы показать результат раньше?

– Я бы уже закончил. Представь, ты плаваешь 100 брасс, а у тебя тренировки состоят из 40х100 м кролем. Я бы уже сошел с ума! В университете было примерно так же, но эффект новизны и перемен дал импульс.

Плюс, если в России на олимпийском отборе на трибунах 3 человека, то в Штатах бассейн устанавливают на футбольный стадион. Там выходишь на игру как футболист – шум, ор, энергетика. Вообрази, 30 тысяч!

Но тут и вовлеченность в плавание другая. У нас либо ты профи, либо ходишь в оздоровительную группу. А здесь очень много подвидов – по клубам, уровням, возрастам. В Калифорнии вообще как будто миллиард бассейнов – они реально на каждом углу. И свободных дорожек не бывает никогда. Отсюда интерес.

– В США заметили отсутствие России в международном плавании?

– Профессионалы – конечно. Климент на Олимпийских играх был вторым – понятно, он на слуху. Да и на чемпионате России бьет рекорды. Чикунова вообще мировой поставила. Пловцы это видят.

А вот обычные люди абсолютно не в теме. Постоянно бывает, что разговариваешь, объясняешь про бан на международные соревнования, и в ответ: «Чтоооо? Вы серьезно? А почему?»

– Ты живешь за счет тренерства?

– Да, у меня есть взрослые – там воркаут, у них задача скорее не секунды, а хорошая нагрузка на тело. Есть дети 12-16 лет – и там подход уже другой, спортоориентированный. Провожу мастер-классы, даю частные уроки. В общем, живу за счет плавания. Не работаю только вторник/четверг и в эти дни могу позволить две тренировки для себя.

– После рекорда России ты сам ходишь по спонсорам, ведешь переговоры. Реально ли неамериканцу в Штатах найти кого-то?

– Абсолютно! Никто не реагирует на меня типа «фу, русский, не будем с тобой работать». Проблема в другом: я только-только проплыл быстро. Плюс у меня не было взрослых международных соревнований. Плавай я стабильно по 58 секунд – это была бы другая история.

Безусловно, будь я американцем, мне было бы проще, но если ты плаваешь по-настоящему быстро – тебе будут рады все.

– «Участник Олимпийских игр». Насколько в плане жизни в США помогла бы такая галочка в биографии?

– Какое-то имя у меня все равно есть: победитель первенства мира, чемпион NCAA. И сейчас ставка за персональный урок – 150 долларов. Но будь строчка про Олимпиаду, сразу же можно было бы поднимать в два раза. Да и устроиться на любую работу было бы куда проще. Легче было бы открыть школу плавания.

– Многие тренеры в России запрещают спортсменам вести соцсети – чтобы не распылялись. Спортсменам вообще не принято заниматься чем-то кроме тренировок. У тебя же полно работы, ходишь по спонсорам, сам решаешь бытовые вопросы и еще умудряешься быстро плавать. Как это работает?

– Да мы же так устроены, что всегда ищем варианты упростить себе жизнь. Думаешь, будь у меня возможность плавать и ничего не делать, я бы ходил на работу? Да с удовольствием бы больше ничего не делал! Но у меня такой возможности нет. Нужно платить за жилье, готовить еду, полно других обязательств. Это непросто. Но, если хочешь, все реально. Если человека прижмет, он способен на очень многое.

Сейчас у меня не самый простой период. Но слушай, я переехал в Америку, не зная английского. Чего мне бояться?

– Твоя история со стороны – кино. Человек, которого мало кто знает, заканчивает карьеру. Спустя 2 года возвращается. Готовится по особой системе. Тут же влетает в мировой топ. Однако вместо путевки на Олимпиаду получает новые испытания.

– Я-то всегда себя знал. И понимал, что способен на большее, просто у меня не было возможности реализоваться. И это, кстати, тоже давило.

Но понимаю, что со стороны все выглядит примерно как ты сказал. Я даже когда друзьям зимой писал, что хочу снова начать серьезно плавать, они удивились. «Тебе уже 25. Зачем? Очень сомнительная идея».

А я-то понимаю, что сейчас самый расцвет. И еще лет 6 точно можно плавать быстро.

Фото: instagram.com/somatinka