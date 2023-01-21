«В минус 42 мы ели на трибунах мороженое. Грелись». Невероятно, но русский хоккей жив

Репортаж Владимира Иванова из Архангельска, где фанатеют от «Водника».

За последние лет 15 про русский хоккей вспоминали в трех случаях: когда Россия играла со Швецией в финале чемпионата мира, когда «Водник» и «Байкал-Энергия» накидали за игру 20 мячей в свои ворота и когда уходила из жизни какая-то из легенд.

Большие СМИ давно занесли бенди в корпоративную Красную книгу. Наряду с лаптой, городками и рыбатлоном. Из-за чего в центральной России устойчивое ощущение, будто этот безумно романтичный и поцелованный морозами вид спорта то ли при смерти, то ли даже перешел черту.

Когда на горизонте планирования у меня замаячил Архангельск, все стало очевидно. Не сходить на легендарный «Водник» было бы странно. Поймать атмосферу 90-х я, конечно, не надеялся, но уловить хотя бы флюиды тех лет – мечтал.

«30 пивоваров» – это клуб-отсылка к скандальному матчу с 20 автоголами

Архангельск – самый обычный российский город. С сосульками длиннее клюшек. С заметенными тротуарами – так, что идти приходится прямо по дорогам. Чем дальше от центра, тем больнее смотреть на жилые дома. Плюс еще поправка на север – солнце встает поздно, а прячется уже в 15:00.

Выделяют город из общей массы всего две вещи: северное сияние (с этим мне не повезло) и как раз «Водник» (а вот с этим – еще как!).

Главная команда региона играет на «Труде» – открытом обветшалом стадионе, которому в этом году исполняется 50 лет. Последние 25 разговоры о строительстве новой арены идут постоянно.

При стадионе кафе. Цены демократичные. Плюшка – 25 руб, пирожок – 30. Народ стягивается часа за 1,5 до игры.

Слева за столиком традиционно ребята из клуба «30 пивоваров». Название символичное. Помните знаменитые 9:11? 11 в свои тогда наколотил один человек – Олег Пивоваров. Похоже на рекорд на все времена. Когда скандал вышел за пределы орбит федерации, назначили переигровку – в Обухово. Это 1300 км от Архангельска. Тем не менее, был организован автобус и на выезд отправились 30 болельщиков. Соединяем одно с другим, получается 30 пивоваров.

Канистра с водкой, гулявшая по трибунам в 90-е: правда или ложь?

– Пивка с игроками выпить – обычное дело? – обратился я к основателям «30 пивоваров».

– Нет, нет. Такого еще не было.

– Как это? Было! И не раз! – запротестовал колоритный мужик.

– Это Дима, – объяснили мне. – Он сам крепко играет. Сейчас, правда, уже с ветеранами. Он чуть ближе к хоккеистам. Но звездности у наших игроков никакой! Вчера Хайдаева (главный тренер «Водника» – Sports.ru) встретил в Маке. Пожелали друг другу приятного аппетита.

– А на стадионе-то во время игр пьют? – уточнил я.

– Не пьют, а греются. Попробуй сам на морозе два часа простоять. Но все в рамках. Мы вот вообще за ЗОЖ. Чай пьем. Как-то играли с «Волгой», мороз 42 градуса. Так мы все ели мороженое! Купили целую коробку.

– Мороженое?!

– Ну а что? Оно теплее! Грелись.

– В Москве…

– А, Москва, – махнули желто-зеленым рукавом перед моим лицом. – Москва – неженки!

– Канистра с водкой, которая гуляла по трибунам в морозы. Это легенда из 90-х или было?

– Такого не видел. А вот мешки с водкой – да.

– Почему мешки?

– Так проверяют на входе – с тарой нельзя. Если не повезет, оставляешь в камере хранения и идешь на трибуны без согрева.

– Не заметил у вас камер хранения.

– А у нас самодельные. Называются сугробы. Воткнул – и пошел.

Почему «Водник» – спасение всего города

В России десятки никому не нужных клубов, и ежегодно в пустоту проходят сотни турниров. Я был готов увидеть что-то подобное в Архангельске. Но перед матчем все вокруг стадиона «Труд» пожелтело и позеленело. Яркие цвета разгоняли январскую тоску и город, кажущийся пустынным, ожил.

– А знаешь, что раньше форма была бело-голубая? – провел ликбез один из фанатов. – Пока лет 35 назад не увидели, что в Швеции все разноцветные. Ну и мы решили стать заметнее.

– Мы?

– А «Водник» – это и есть мы. Я из Москвы специально на игру прилетел. Сам родом из Архангельска. Так что да, мы.

Игра с «Динамо», на которую я и попал, по совпадению оказалась знаковой. Во-первых, Москву в регионах традиционно не любят. Во-вторых, бело-голубые – действующие чемпионы и вообще у них с «Водником» по 9 титулов. Кто-то уже весной может вырваться вперед в исторической гонке. В-третьих, именно в «Динамо» во времена кризиса середины нулевых перебрался практически весь состав архангелогородцев. Как это у нас бывает – в регионе сменилась власть, а новым боссам спорт был не интересен. Бюджет резко урезали, всем топовым игрокам пришлось уйти.

«Водник», не бравший титулов с 2005 года, сейчас реально претендует на чемпионство. Команда не потерпела за сезон ни одного поражения, почти наверняка выиграет регулярку.

В результате этого всего перед кассами была огромная очередь даже после стартового свистка. Билеты – 100 руб. На стадионе собралось в районе 8000 человек. Причем не темных куртках, а в цветах «Водника». Барабаны, кричалки, песни – все по полной программе.

– По факту хоккей с мячом в стране умирает, – признают болельщики. – Клубов в Суперлиге становится все меньше. Сейчас их 14. Команды, выигрывающие Высшую лигу, часто даже не переходят дальше. Потому что нужен вступительный взнос в районе 7 млн, а в Вышке – 300-400 тысяч. Не всем регионам это надо.

Но вот в Кемерово, Красноярске, да и в целом на севере русский хоккей – особая история. У нас «Водник» – просто жизнь. Некоторые не пропускают даже тренировки. И люди со стадиона не уходят за две минуты до игры (готов подтвердить, после 7:4 с «Динамо» практически все дождались круг почета хоккеистов – Sports.ru).

– Давайте начистоту: за «Водник» вы болеете, потому что развлечений в городе больше нет?

– Да сам вид спорта очень интересный! Но других профессиональных команд у нас действительно нет. Мини-футбол только, но там Вышка.

– А если не брать спорт, что еще люди делают в свободное время?

– Ну… Рыбалка. Или выезды.

– Выезды?

– В Москву – массово. До этого – в Сыктывкар. Они рядом. 1200 и 900 км. Остальные – сильно дальше. В этом году ребята ездили в Ульяновск, Нижний Новгород, Уфу. Мы и в Хабаровске когда-то были.

– В Хабаровск?! Чисто на игру?

– А почему нет? Того стоило.

– Выиграли?

– Нет…

76-летний фанат гоняет на каждую игру по 1,5 часа в одну сторону! Мечтает о выезде

На игре полно детей: кому-то интересно смотреть большой матч, а кто-то сам гоняет с мячиками и клюшками у бортиков. Привезли ребят из детского дома из Северодвинска.

Из того же города, только самостоятельно, приехал 76-летний болельщик «Водника» Альберт Степанович Тренин.

– Болею за команду с 60-х. Раньше приезжать было накладно и трудно. Следил по газетам, по радио. Выписывал «Советский спорт». А сейчас – комфорт! Езжу на каждую игру. Автобусы ходят. Всего час между городами. И тут минут 30. На матч, как ветерана, пропускают бесплатно. Все замечательно. Сейчас жизнь хорошая.

Правда, осталась у меня одна мечта.

– Рассказывайте!

– Побывать хотя бы раз на выездной игре «Водника». Но надо созваниваться, через компьютер тыкать – а мне это тяжело. Очень вероятно, что в этом году они попадут в финал. Вы не представляете, как я хотел бы увидеть этот матч с трибун! Сейчас команда очень хороша. Угловые бы только подтянуть…

– А вы за пределами Архангельской области бывали?

– Конечно. В армии служил в Мурманской области. Да, получается вся жизнь на севере…

Любимый город после Северодвинска – Питер. И работы у меня разные были. Так что я много повидал. Вот только эта мечта бы еще исполнилась…

Американцы любят свой неолимпийский бейсбол. Почему мы не ценим свое?

Одна из главных звезд нынешнего «Водника» – Максим Анциферов.

Вот его монолог о главном.

– В больших СМИ нас действительно мало. По «Матч ТВ» даже в новостях не вспоминают. Парадокс в том, что на этом фоне идет подъем русского хоккея. Построили крытые арены в Красноярске, Кемерово, Иркутске. В Красноярске есть и шайба, и футбол, но хоккей с мячом стоит особняком. Приедешь – убедишься. От региона зависит многое. У нас вот даже в кофейнях выпустили линейки свои – теперь можно выпить напиток «Водник».

Почему все цепляются к тому, что вид спорта неолимпийский? Какая разница, если мы такие же профи, много пашем, и на нас ходят люди? В США есть бейсбол и американский футбол. Они олимпийские? Но как их там любят! Им пофиг. Традиции! А почему мы не ценим то, что у нас есть? Вот Игорь Ларионов недавно рассказывал про спорт в Нижнем Новгороде. Футбол, шайба, а на русский хоккей махнул рукой. А ничего, что у них «Старт» – самая старая команда в городе?

Я сам из Архангельска. Вырос тут. И у нас всегда «Водник» был единственным большим профессиональным клубом. Шайба – до 14 лет. Потом, как правило, родители везут в Ярославль – это ближе всего. Я не захотел. Сразу полюбил мяч. Что говорить, за последние пять лет ни одного матча не пропустил!

Архангельск – город маленький. Практически все знают друг друга. Даже если не здороваются, внешне узнают. Иногда скидочки делают. А вот с ГАИ не работает. Они тоже знают нас, но без штрафа все равно не отпускают. Вот в одном месте возле памятника Петру у нас всегда была парковка, а в какой-то момент что-то изменилось. Нельзя. Остановился там – и привет.

На матчи приходят всегда. Играли недавно в -40. Из-за морозов формат изменили, вместо 2х45 – 3х30, чтобы мы не окочурились. И даже так болельщики пришли! Стояли до финального свистка! Они наше все.

Ого! Американец писал в клуб, просил шапку и шарф на день рождения

«Водник» в Архангельске реально народная команда. Сидя в кафе перед матчем, сказал болельщикам, что хочу поговорить с кем-то из руководства.

– Так, ну из тех, кто реально в процессе – директор, Роман Клобуков, – посоветовали мне.

– Только мне прям после игры надо.

Один из болельщиков тут же достал телефон.

– Ром, привет. Тут такое дело…

Представьте подобное на футболе.

Через час после матча сидел у него в кабинете. Он рассказал, что как раз ему пришлось разгребать знаменитые 9:11. Что «Водник» – два года лидер страны по средней посещаемости. И что на 90% команда состоит из местных воспитанников.

– Давайте про боль. Стадион. На нем играли дедушки некоторых ребят из спортшколы.

– Это то, о чем болит голова последние пару лет. Есть понимание по месту и даже сумма примерно понятна – в районе 5 млрд рублей. Эти расчеты дали нам коллеги из Красноярска. Мы мечтаем о крытом пятитысячнике, на котором можно было бы проводить ЧМ. Но сначала пандемия. Теперь определенные другие действия. И процесс пока на паузе.

Хотя мы понимаем, как это важно для региона. Там помимо хоккея с мячом можно было развивать и фигурное катание, и коньки.

– Детей в спортшколе «Водника» много?

– Прямо сейчас – порядка 400. И мы с партнерами заливаем катки по городу. Потому что дети, видя, на каком подъеме главная команда, сами начинают играть. Не буду кривить душой, таких любительских катков не так много. Наш центр сделал три. Этого мало. Но сама тенденция, когда дети во дворах играют не только в шайбу, а с мячом, о многом говорит. Во многих городах такое?

– Во многих городах вообще не знают про этот вид спорта. Почему, кстати, его вообще нет в инфопространстве?

– У нас в регионе хоккей с мячом занимает очень много пространства. Местная пресса и телевидение активно этому способствуют. Та же картина в Красноярске, Хабаровске, Кемерово. Почему это не выходит на федеральные масштабы, я не знаю. Вопрос не ко мне.

Но расскажу историю. Два года назад в приемную пришло письмо. Американец. Болеет за «Водник». Попросил отправить ему на день рождения шапку и шарф. Сделали. Прислал фотку. Счастливый! В экипировке, смотрит трансляцию игры по интернету.

– По бюджету вы самые богатая команда России?

– По бюджетным средствам? Даже не в топ-3! Но у нас народная команда. Все приходят поболеть не за абстрактные майки с фамилиями, а за соседа, за друга, за брата. У нас город небольшой. Все знают друг друга. И мы размещали баннеры игроков по географии их места проживания. Это же работает! Люди хвастаются: «В моем дворе живет Дергаев». «А в моем – Анциферов». Болельщики сами начинают развивать культ. А мы по возможности стараемся отправлять их на выезды.

Например, в прошлом году на финал ЧР в Сыктывкар поехали два или три автобуса. И все равно не хватило! Люди сами добирались на машинах и поездах. И было очень сильно, когда золото вручали «Динамо», а трибуны скандировали: «Водник», «Водник».

– Есть такой человек, Альберт Тренин. Болеет за «Водник» с 60-х. У него мечта – хотя бы раз в жизни побывать на выезде с любимой командой…

– Так, понял. А контакты его есть? Ну все, обязательно с ним свяжемся! Дорога непростая. Но если он реально готов, устроим, не вопрос.

Фото: «Водник» Архангельск; Владимир Иванов