22 комментария

25 футболистов.

Невероятные закупки «Челси» при Тодде Боули удивляют дальше и дальше.

Пробили миллиард евро трансферных затрат при новом владельце. Всего за три трансферных окна!

И это без бонусов – например, за Кайседо могут доплатить еще 17 млн евро, за Мудрика – все 30.

•‎ Мы уже вписали сюда Ромео Лавиа – есть Here We Go от Фабрицио Романо.

• На подходе Майкл Олисе из «Кристал Пэлас» – «Челси» активировал отступные в 35 млн фунтов (41 млн в евро).

• Первое окно – 296 млн евро, второе окно – 330 млн, этим летом пока 381 млн.

А что там по общему рейтингу? Хоть кто-то приблизился к «Челси»?

Английские клубы очень старались, но не пробили и половины.

•‎ «Челси» = «Тоттенхэм»+«ПСЖ»+«Сити», например. Или 2,3 «Ман Юнайтед».

•‎ «Ливерпуль» (он 11-й с 249,3 млн) мог потратить и больше – если бы «Челси» не перехватывал футболистов. А так команда Клоппа пропустила вперед «Аль-Хилаль».

• Доминация АПЛ на месте: семь из 10 клубов в топе.

Разве кого-то это удивляет?