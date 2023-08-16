22 комментария

Уже миллиард «Челси» потратил на трансферы с Боули! Конкуренты даже не рядом
25 футболистов.
Невероятные закупки «Челси» при Тодде Боули удивляют дальше и дальше.
Пробили миллиард евро трансферных затрат при новом владельце. Всего за три трансферных окна!
И это без бонусов – например, за Кайседо могут доплатить еще 17 млн евро, за Мудрика – все 30.
• Мы уже вписали сюда Ромео Лавиа – есть Here We Go от Фабрицио Романо.
• На подходе Майкл Олисе из «Кристал Пэлас» – «Челси» активировал отступные в 35 млн фунтов (41 млн в евро).
• Первое окно – 296 млн евро, второе окно – 330 млн, этим летом пока 381 млн.
А что там по общему рейтингу? Хоть кто-то приблизился к «Челси»?
Английские клубы очень старались, но не пробили и половины.
• «Челси» = «Тоттенхэм»+«ПСЖ»+«Сити», например. Или 2,3 «Ман Юнайтед».
• «Ливерпуль» (он 11-й с 249,3 млн) мог потратить и больше – если бы «Челси» не перехватывал футболистов. А так команда Клоппа пропустила вперед «Аль-Хилаль».
• Доминация АПЛ на месте: семь из 10 клубов в топе.
Разве кого-то это удивляет?
Когда такая закупка повальная делается шанс не встроиться у новичка увеличивается. Пусть это будет 1 или 2 футболиста, но предположим что тот же Фофана с условным Лавия/Кукурелья не будут уже входить в планы клуба, а уходить не захотят, контракт то длинный, платят неплохо и разыграют карту Бэйла, Умтити и Сапатера (из Локо)? Что делать? Платить за разрыв контракта с оставшейся суммой зп по контракту?) Ну удачи.
Уровень успешности данной политики покажет только время
Понятно, что чел знает, как колбасить бабос, но в плане футбольного менеджера, видя весь этот сброд, за который был заплачен 1 млрд, справедливо можно сказать, что это реально не его спорт.
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Frwpqc1adsgib1.jpg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dd6797eb144a8a67d57c69f5cf6224e8b4d455b85
https://twitter.com/TheFootbaIlHub/status/1691539161457586177/photo/1
1 гол в товарнике против соперника с удаленным игроком)))
вау