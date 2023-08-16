Буря в стакане
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Уже миллиард «Челси» потратил на трансферы с Боули! Конкуренты даже не рядом

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25 футболистов.

Невероятные закупки «Челси» при Тодде Боули удивляют дальше и дальше. 

Пробили миллиард евро трансферных затрат при новом владельце. Всего за три трансферных окна!

И это без бонусов – например, за Кайседо могут доплатить еще 17 млн евро, за Мудрика – все 30.

•‎ Мы уже вписали сюда Ромео Лавиа – есть Here We Go от Фабрицио Романо.

• На подходе Майкл Олисе из «Кристал Пэлас» – «Челси» активировал отступные в 35 млн фунтов (41 млн в евро).

• Первое окно – 296 млн евро, второе окно – 330 млн, этим летом пока 381 млн.

А что там по общему рейтингу? Хоть кто-то приблизился к «Челси»?

Английские клубы очень старались, но не пробили и половины.

•‎ «Челси» = «Тоттенхэм»+«ПСЖ»+«Сити», например. Или 2,3 «Ман Юнайтед».

•‎ «Ливерпуль» (он 11-й с 249,3 млн) мог потратить и больше – если бы «Челси» не перехватывал футболистов. А так команда Клоппа пропустила вперед «Аль-Хилаль».

• Доминация АПЛ на месте: семь из 10 клубов в топе.

Разве кого-то это удивляет?

Наши любимые команды АПЛ: «Челси» Конте, первый чемпионский «Сити» и даже «Сандерленд»

22 комментария

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Андрей Хан
Ответ kokomelon
А почему до Боулинга никто не додумывался подписывать футболистов на 8+ лет, тем самым обходя ффп?
Потому что риск повесить на свою зарплатную ведомость на целое десятилетие незаигравших, ленивых, травматичных, токсичных и т.д.
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Arima Baki
как потратить миллиард на состав и сделать его слабее, автор Боули, результат 12 место
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Igor Larionov
Ответ kokomelon
А почему до Боулинга никто не додумывался подписывать футболистов на 8+ лет, тем самым обходя ффп?
Где есть гарантия что трансферы всех этих футболистов выстрелят? Что если с тренером не сработаются? Что если травмируются?
Когда такая закупка повальная делается шанс не встроиться у новичка увеличивается. Пусть это будет 1 или 2 футболиста, но предположим что тот же Фофана с условным Лавия/Кукурелья не будут уже входить в планы клуба, а уходить не захотят, контракт то длинный, платят неплохо и разыграют карту Бэйла, Умтити и Сапатера (из Локо)? Что делать? Платить за разрыв контракта с оставшейся суммой зп по контракту?) Ну удачи.
Уровень успешности данной политики покажет только время
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TennisForever
Стоит такой на фото мистер Боули и думает Как я вас всех тут со своим фейрплей😁
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Иван Баланар
Есть реально грамотные управленцы, как Перес, а есть тупо бездари, как Боули. Удивительно никчёмный манагер)
Понятно, что чел знает, как колбасить бабос, но в плане футбольного менеджера, видя весь этот сброд, за который был заплачен 1 млрд, справедливо можно сказать, что это реально не его спорт.
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Иван Лапин
Стал фанатом челси после прихода Боули
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Rumov
Осталось 2 вопроса. За что конкурируют и кто конкуренты?
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kokomelon
А почему до Боулинга никто не додумывался подписывать футболистов на 8+ лет, тем самым обходя ффп?
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R Air
А мог бы раздать бездельникам неграм и прочим социалистам и коммунистам на легендарной нищей дорожке в ЛА и под мостом с СФ
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alexis9
первые четыре трансфера 180 лямов коту под хвост
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bestttttttofthebest
Потратил Ярд и толку нет)
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DolJun
эту картинку тоже не мешало бы вставить
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Frwpqc1adsgib1.jpg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dd6797eb144a8a67d57c69f5cf6224e8b4d455b85
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bengalsckyzh
Это всё против России! Рому нашего пнули, всё отжали и творят, что хотят!))).
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Nike of FW
Челси потратил с лета прошлого года больше всей Ла Лиги, занавес.

https://twitter.com/TheFootbaIlHub/status/1691539161457586177/photo/1
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Егор Трушников
Олисе еще за 35
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Чемпионшипз
и 10% из этой суммы .... мудрик )))
1 гол в товарнике против соперника с удаленным игроком)))
вау
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Иван Баланар
Ответ *MVP*
ты прав, нужно как Перес покупать чашки в ЛЧ, так можно и в состав даже не вкладываться. Боули до него далеко - факт
Ну ничего, всё же Челси на две купленные чашки хватило, не плачь.
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Phantom of Opera
Ответ Иван Баланар
Есть реально грамотные управленцы, как Перес, а есть тупо бездари, как Боули. Удивительно никчёмный манагер) Понятно, что чел знает, как колбасить бабос, но в плане футбольного менеджера, видя весь этот сброд, за который был заплачен 1 млрд, справедливо можно сказать, что это реально не его спорт.
больше всего поражает, что из 25 футболистов реально топов всего 5 человек. Причём: Кулибали уже ушёл, Обамеянг уже ушёл (да и сдал с влзрастом), остаются Стерлинг, Энцо и Нкунку. Плюс есть вера в Кайседо и Лавиа. Ну это просто жесть - 25+ лямов за Угочукв, Мадуэк и прочих...
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Иван Баланар
Ответ Phantom of Opera
больше всего поражает, что из 25 футболистов реально топов всего 5 человек. Причём: Кулибали уже ушёл, Обамеянг уже ушёл (да и сдал с влзрастом), остаются Стерлинг, Энцо и Нкунку. Плюс есть вера в Кайседо и Лавиа. Ну это просто жесть - 25+ лямов за Угочукв, Мадуэк и прочих...
Я об этом и говорю. Реально мы с тобой состав как минимум не хуже бы укомплектовали на ярд евро. Причем можно было тупо кубики рандомно кидать и тыкать пальцем по страницам Трансфермаркта)
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