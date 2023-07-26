И не стоило пойти за Осимхеном?

Эрик тен Хаг получил желанного центрфорварда: в «Манчестер Юнайтед» приехал Расмус Хейлунд – за 20-летнего датчанина «Аталанте» выложили 70 млн евро (плюс 15 бонусами). Большой текст про датчанина выходил весной – тогда Расмус забил пять в 2 матчах сборной.

Поэтому мы сфокусируемся на Хейлунде в «Юнайтед». Какой нападающий нужен Тен Хагу? Впишется ли Расмус в эту систему?

Отвечают Дмитрий Письменский, Руслан Копылов (главные по «МЮ») и Андрей Клещенок (эксперт по Серии А).

«Манчестер Юнайтед» мало забивает. Из-за чего?

У «МЮ» в прошлом сезоне АПЛ 58 голов – меньше любой команды в верхней шестерке. В первой десятке хуже только у «Астон Виллы» (51) и «Фулхэма» (55).

Не трогаем стандарты: тут «Юнайтед» стабильно худший в лиге, и дело скорее не в форварде. Но с игры команда Тен Хага недозабила минимум 9 голов.

Такая разница – уровень кризисного «Челси» (у лондонцев -11 xG с игры), а не прогрессирующей команды, которая заняла третье место.

Проблему после товарняка с «Реалом» (0:2) подчеркивал Эрик тен Хаг: «С самого начала матча у нас страдали прессинг и реализация. Думаю, нам нужно больше игроков, способных решать в ситуациях один на один. У Рэшфорда, Мактоминея и Гарначо были моменты – в таких ситуациях надо забивать».

Где-то грустит один Бруну Фернандеш: португалец создает на уровне Кевина Де Брюйне, но ассистов у него в 2 раза меньше (8 против 16 в прошедшем сезоне АПЛ).

Все решит центрфорвард? И нужен ли он? В команде же есть Марсьяль (пока что). И Рэшфорд может сыграть в центре

Очевидно, что забивать должны все: условный Эриксен недобрал по xG почти 4 гола. Но прямой путь для усиления – покупка центрального нападающего.

В итоге больше всех на позиции центрфорварда сыграл Маркус Рэшфорд (больше тысячи минут) – хотя и англичанин, и Тен Хаг говорили, что Маркусу лучше играть слева.

Лучший по голам и xG на 90 минут (0,5) в команде – Антони Марсьяль. Но у француза всего 978 минут в АПЛ и шесть разных повреждений – как и мячей в чемпионате.

«Марсьялю физически сложно выполнять требования из матча в матч при такой загруженности. Поэтому нам нужен еще один нападающий», − говорил Тен Хаг в январе. Инсайд The Guardian: тен Хаг в восторге от скиллов француза, когда тот в форме. Но не рассчитывает на Марсьяля из-за травматичности.

И да, в игре против «Реала» Антони не было – он только приходит в себя после травмы, полученной в конце прошлого сезона. Классика.

Марсьяль действительно едва ли готов к стабильно игре на длинной дистанции. За три последних сезона суммарно выходил в старте всего 30 раз, сыграв в сумме всего 2472 минуты. Только в сезоне-2022/23 вылетал с травмами 5 раз. Всего за 8 лет в «МЮ» француз травмировался 19 раз, а еще дважды пропускал игры из-за гриппа.

Отсутствие финансовой поддержки вынудило ЭТХ обращаться к бесплатным опциям – так в «МЮ» появился Вегорст. Но он не спас – у Ваута всего 2+3 во всех турнирах при 20 матчах в старте. Скудное резюме даже для мысли о полноценном трансфере.

Какой форвард нужен «МЮ»?

Нужно сразу оговориться: Тен Хагу доступен не весь рынок форвардов − топ-опции либо слишком дорогие (Кейн, Осимхен), либо уже у конкурентов (Альварес, ты выбрал не тот Манчестер!).

The Athletic инсайдил, что тренер мечтал о Кейне − но он недоступен для «Юнайтед». В «Аяксе» Тен Хаг работал с разными нападающими, подстраиваясь под их качества («Качества игроков определяют систему, а не наоборот») − но предпочитает быстрых игроков.

«Из моего футбола очевидно, что я люблю футболистов типа Марсьяля, − говорил Тен Хаг в ноябре. − Он умеет держать мяч, создавать опасность у ворот, может связывать игру, бежать за спины защитников (ему хватает скорости), обладает отличным завершением и умеет прессинговать».

Но француз не может выдавать такую форму в каждом матче. Вегорст был экстренной опцией, подходящей по нескольким пунктам из списка выше: прессинг и умение связывать игру − плюс здоровье. При этом Вауту не хватало скорости для рывка в штрафную – поэтому в итоге он превратился в таргетмена-десятку.

И то с проблемами. В матче с «Саутгемптоном» (0:0) Ваут привычно опускался глубже, чтобы помочь с розыгрышем – но дальше следовал пас назад: голландцу не хватало техники для разворота и продвижения.

Это не единственный пример таких передач под прессингом.

А вот как продирается Марсьяль − пример из матча с «Ноттингемом». Сначала полез на фланге на троих соперников и потерял мяч. Но не выключился, а запрессинговал Фелипе.

Дальше обыгрался с Бруну, влетел в штрафную и пробил. Навас потащил, но партнер был первым на добивании − ассист Марсьялю не записали, но он сделал все для гола.

При этом взгляните на скрин еще раз: Бруну и бразилец Антони против двух соперников, потому что на Марсьяля, Санчо и Эриксена стянулись пятеро.

Что из этого умеет Расмус Хейлунд?

Для тех, кто не следит за Серией А, Хейлунд – ноунейм. На кого из топов он больше всего похож манерой игры?

Хейлунд – это бюджетный / потенциальный... Златан? Холанд? Жиру?

Обычно его сравнивают с Холандом, и это понятно: когда мы видим крупного скандинава с похожей фамилией, который летит вперед с аномальной скоростью, аналогии неизбежны. Если свести сопоставление к поверхностности футсимов, они действительно схожи: датчанин маневреннее и техничнее, намного лучше владеет слабой ногой, норвежец нацеленнее и гораздо мощнее – в остальном близки вплоть до проблем с игрой в воздухе.

Но стилистически Расмус – противоположность Эрлинга.

Идеальный Холанд вынесен из командной игры и делает касаний чуть больше, чем ударов. Хейлунд намеренно делает себя заметным для соперников и партнеров. Он любит и ищет мяч, сваливается в глубину и много работает спиной к воротам, а в центре атаки задерживается относительно редко – двигается по всей ширине и часто вскрывает защиту прострелами с фланга (34% касаний делает на краях). То есть норвежец прячется от игры и постоянно угрожает дальней штанге, навязывая соперникам физическую борьбу; датчанин обычно атакует с мячом в ногах, больше полагаясь на скорость, чем силу, плюс активнее взаимодействует с партнерами.

Хейлунд скорее прокачанный Вернер с габаритами Холанда. Расмус тоже построил игру на преимуществе в скорости, тоже двигается по всей ширине, тоже часто опускается в глубину и тоже действует на краях как классический вингер: взрывается и простреливает, а не смещается.

Но, само собой, они не копии – и не только потому что датчанин намного точнее (представляю, как сейчас отлегло у фанатов «МЮ») и крупнее. Вернер обычно взаимодействует с командой лицом к воротам, даже когда оказывается в глубине. Хейлунд в основном отрабатывает спиной, а лицом к воротам не спешит пасовать – ищет возможность для ускорения, обводки и обострения.

«Ман Юнайтед» самая контратакующая команда лиги: 16% голов в быстрых отрывах, 143 быстрых атаки всего за сезон. Это идеальные условия для Хейлунда?

Да, и чем больше пространства, тем лучше.

Хейлунд спринтер – разгоняется до 36 км/ч и съедает 100-метровку за 11 секунд. При этом почти не теряет в темпе с мячом в ногах. В контратаках он одинаково годен к забросам за спины, параллельном движении в быстрых наскоках (не отстанет от условного Рэшфорда и уйдет в слепую зону перед пасом) и самостоятельных проходах.

За полгода в открытой Австрии наберется с десяток примеров. В плотной Серии А возможности сбежать появлялись реже, но Хейлунд стабильно пользовался ими – как с «Лацио», когда пробежал 80 метров за 8 секунд.

У Хейлунда есть проблемы с реализацией, хотя по цифрам все не так жутко (забил на 0,5 гола меньше ожидаемых). Это просто компенсация за счет неочевидных голов с маленьким xG?

0,5 в минусе между реальными и ожидаемыми голами – неполное описание проблемы. Один из голов Расмус забил без удара – накрыл вратаря в момент выноса. Наверное, больше подходит статистика нереализованных явных моментов. Хейлунд упустил 11 – 8-й показатель в Серии А, хотя сыграл всего половину доступных минут.

Парадокс, но проблема не в точности – у датчанина мощный прицельный удар с обеих ног. Дело в решениях. В 9 случаях из 10 он бьет на силу. Выше как раз есть момент с «Лацио», где Расмус запорол шикарный выход пушкой по позиции кипера. Для него случай вполне типичный, но с этим можно работать – потенциал огромный, ведь даже с такими ударами он более-менее кучно укладывает в створ.

Хейлунд забивает в Италии правой ногой чаще, чем рабочей левой. Он просто круто лупит с обеих как Ван Перси или ему везло?

Он почти одинаково владеет правой и левой. Визуально кажется, что удары с нерабочей правой чуть слабее, но точность сопоставима. Чисто статистически правая даже точнее; это следствие работы защитников: они адаптировались под левую, поэтому с правой Хейлунд бил с меньшим сопротивлением.

У Хейлунда всего 1800 минут в Серии А и 5 полных матчей. Но у «МЮ» нет альтернативных ЦФ (Марсьяль чаще мертв, чем жив), датчанин вывезет целый сезон?

Должен. По крайней мере, поводов сомневаться он не давал.

Во-первых, Хейлунд пока не травмировался – за всю карьеру получил одно пустяшное повреждение.

Во-вторых, Расмус перешел в «Аталанту» по ходу сезона на место третьего форварда – за спины Сапаты и Муриэля. Так что наиграл больше, чем должен был. К 5 полным матчам в Италии нужно прибавить еще 4 в Австрии и учесть, что его часто заменяли после 70-й минуты – с таким выбором в атаке это нормально.

Возможно, уместны опасения из-за разности в скоростях чемпионатов, но Хейлунд провел сезон в одной из самых интенсивных команд Европы. Причем прошел через тренировки Гасперини. Когда говорят о жестоких нагрузках, обычно вспоминают Конте, у которого с трудом выживали парни из АПЛ, но игроки, работавшие с обоими, говорят, что тренировки Антонио – физминутки по сравнению с методами Гасперини.

Может, надо было пойти за Осимхеном?

Осимхен лучший выбор для абсолютного большинства грандов, причем безотносительно Хейлунда. Нигериец – сейчас один из двух-трех сильнейших форвардов мира. Но между ними разница в четыре года и пропасть в плане травматичности, поэтому вложить 70-80 миллионов в датчанина, возможно, умнее, чем 180 в нигерийца.

Почему стоимость Хейлунда настораживает – понятно. Ведь большинство болельщиков только недавно узнало, что Хейлунд – человек, а не грамматическая ошибка в другой фамилии. Но Расмус уникален сочетанием атлетизма, скорости и контроля мяча в рывке. Он из редкого типа чрезмерно одаренных девяток, которые, кажется, могут все. На кураже датчанин стоит целой атакующей линии, потому что способен нападать без поддержки и выходить на удар в численном меньшинстве.

Из-за нестабильности такие моменты относительно редки. Но ему всего 20 – есть вероятность, что вспышки превратятся в обыденность. Поэтому цена оправданна.

Фото: East News/AP Photo/Darko Bandic, Spada/LaPresse via AP; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer