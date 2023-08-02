Великий сезон Ван Перси в «МЮ». Он правда выиграл титул в одиночку?

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

В июле 2020-го Робин ван Перси вспоминал, что его сын Шакил был не очень-то доволен идеей отца перейти в «МЮ»: «Это было трудное решение. Последние несколько месяцев [перед трансфером] были тяжелыми для меня и моей семьи.

В какой-то момент я спросил у Шакила, который фанател от Руни: «Как тебе идея, что я буду играть с Руни?» Он сказал: «Руни переходит в «Арсенал»?» Я ответил: «Нет-нет, это мы переходим в «МЮ».

Сын ответил: «Но это далеко, другой город. У меня здесь друзья в школе, я счастлив тут». Так что он был не слишком рад».

Через год Шакил едва ли сожалел о решении папы. Робин помог «МЮ» взять 20-е (и, как оказалось, пока последнее) чемпионство, став лучшим бомбардиром АПЛ.

Как Ван Перси оказался в «МЮ»? Робин клянется детьми, что «Арсенал» не предложил ему новый контракт

Истории о неподписанных молодыми топ-игроках – фишка Арсена Венгера, но вот юного Ван Перси упустил сэр Алекс. После перехода РВП он вспоминал:

«В то время [1999-й] Робину было только 16 или 17. Но мы всегда пытаемся увидеть в молодых игроках потенциал, которым они обладают. Мы отправили Джима Райана [главного скаута «МЮ»] на матч «Фейеноорда». Он сказал, что РВП фантастический талант, но слегка незрелый. Уже тогда Ван Перси стоил около 6 млн фунтов.

В 16 лет мы все были незрелыми, но мы так и не продвинулись в подписании, а Робин в итоге отправился в «Арсенал».

Объяснение скаутской формулировки о незрелости есть. Джим Райан попал на матч, в котором Ван Перси схватил прямую красную и, не доходя до раздевалки, устроил перепалку с болельщиками. Темперамент Робина не оценили ни в «МЮ», ни в «Фейеноорде», отстранив его от игры.

***

За импульсивным форвардом вернулись в 2012-м, когда «МЮ» потребовался мгновенный апгрейд для возвращения титула АПЛ на «Олд Траффорд». «Юнайтед» проиграл гонку из-за худшей разницы мячей − САФ считал такое недопустимым.

В сезоне-2011/12 Ван Перси «Золотую бутсу» АПЛ: 30 голов, отрыв от Уэйна Руни – три мяча. На фоне карьерного пика Робина результаты «Арсенала» смотрелись блекло.

Ван Перси и «Арсенал» – вообще не про трофеи. Робин зацепил две чашки в сезоне-2004/05 (Суперкубок и Кубок Англии), а дальше полка с медалями семь лет заполнялась исключительно пылью.

Несмотря на роскошный сезон, «Арсенал» не спешил с продлением РВП. Контракт истекал в 2013-м, Робину было 29 лет. По версии Ван Перси, переговоров вообще не было:

«Я могу поклясться своими детьми, что сегодня же дам вам миллион фунтов, если кто-то докажет, что «Арсенал» предлагал мне новый контракт.

Это было решение «Арсенала» не предлагать новую сделку, и они имели право на это. После множества разговоров стало понятно, что у них другие идеи.

У меня был список из семи вещей, в которых, как я думал, «Арсенал» может прибавить. Я чувствовал, что мы должны немедленно этим заняться, чтобы соперничать с лучшими командами АПЛ.

Было не так важно, сколько очков у конкурентов. Но было важно, что Иван [Газидис – исполнительный директор «Арсенала»] не согласился ни с одним из семи пунктов – и этого мне хватило.

Учитывая эту информацию, «Арсенал» не предложил мне новый контракт, они не согласились с моими взглядами, хотя я лишь хотел помочь клубу. Для меня это стало очень четким посланием. Больше я не вижу в этом [переходе в «МЮ»] проблемы, такова жизнь. Так существуют топ-клубы. Бизнесы принимают свои решения, как и игроки».

В 2019-м РВП вообще использовал семейную аналогию:

«Можно сравнить мою ситуацию в «Арсенале» с браком. Мы с женой – «Арсеналом» – были вместе восемь лет, после чего она, наверное, немного от меня устала. Таковы факты.

Можно по-разному смотреть на вещи, но факт в том, что «Арсенал» не предложил мне новый контракт. Люди не знают, как много всего происходит за закрытыми дверями во время трансферов. Нужно многое осмыслить и принять решение. Мы много разговаривали, но у меня не было другого выбора».

Венгер, кстати, слова Робина не опровергал:

«В 2012 году он объявил, что не намерен продлевать контракт. Все топ-клубы следили за ним. Я продал его в «Манчестер Юнайтед».

Болельщики были злы на меня из-за этого, но предложение «Юнайтед» было самым выгодным. Нам удалось договориться на 24 миллиона фунтов – это было огромной суммой за игрока с истекающим через год контрактом. Интересы клуба для меня были превыше всего.

К тому времени мои отношения с Алексом Фергюсоном улучшились, но каждый трансфер – это вежливая игра в покер, где ты пытаешься ничего не уступить».

Венгер прав: 24 млн фунтов за игрока с годом контракта – огромная сумма, особенно в 2012-м. Оценить масштаб помогает индекс футбольной инфляции от британского кредитного бюро TotallyMoney. На сегодняшние деньги трансфер РВП в 2012-м обошелся «МЮ» в 72 млн фунтов.

Важная деталь – заметный рост зарплаты. В мае 2012–го Daily Mail писал, что Ван Перси получает в «Арсенале» всего 70 тысяч фунтов в неделю. Новый контракт (предложения которого, по словам Ван Перси, не было) с клубом принес бы Робину 7 млн фунтов за сезон (130 тысяч в неделю). 5 млн предусматривалось в качестве бонуса за лояльность.

Даже если такое предложение и было, «МЮ» спокойно перебил его, выписав Ван Перси контракт на 180 тысяч фунтов в неделю. По данным Goal.com, в договоре с форвардом прописали еще небольшой бонус за чемпионство – 250 тысяч фунтов.

Сэру Алексу решение подписать возрастного форварда далось непросто – 24 млн фунтов были рекордной на тот момент суммой за за 29-летнего игрока. Глейзеры сомневались в целесообразности сделки. «Вопросы были вполне разумными. Но когда появляется игрок такого калибра – надо действовать», – писал Фергюсон в своей книге «Лидерство».

Самого Ван Перси волновало то, как его примут в раздевалке недавние принципиальные соперники – опасения после восьми лет битв против «МЮ» не были беспочвенными. Робин даже обсуждал этот момент с голландским ассистентом Фергюсона Рене Меленстеном.

Тогда Фергюсон и Меленстен решили аккуратно прощупать реакцию на возможный трансфер. На собрании игрокам назвали трех топ-игроков АПЛ (одним из них был РВП) и предложили выбрать одного, которого футболисты хотели бы видеть в «МЮ». Робина выбирали не все, но когда формулировка вопроса обрела четкость (Меленстен и САФ прямо спросили, будут ли игроки рады приходу Ван Перси), реакция была на 100% положительной.

«Это показало большое уважение наших игроков к Робину. Они знали, что если у нас будет такой футболист, то мы, вероятно, снова будем бороться за титул АПЛ», – вспоминал Меленстен в интервью The Athletic.

Джонни Эванс говорил: «Это было гениально – купить кого-то из клуба-конкурента, где футболист играл так долго. Все были в шоке».

«Если вы хотите выиграть АПЛ, отдавайте ему мяч». Как Ван Перси играл в чемпионском «МЮ»

Ван Перси дебютировал за «МЮ» в 1-м туре АПЛ в игре против «Эвертона». Робин заменил Уэлбека на 68 минуте, но не забил – тогда команда Дэвида Мойеса минимально победила будущего чемпиона (1:0).

В следующих 9 матчах Ван Перси забьет 8 голов. К концу сезона у него будет минимум 1 гол против каждой команды классической топ-6 АПЛ.

Иронично, что больше всего (по два гола) от Ван Перси получили «Ливерпуль» и «Арсенал». Робин второй год подряд завершил сезон с «Золотой бутсой» лиги и отрывом в три гола от второго места. Даже если вычесть пенальти, он все равно бы остался первым (правда, тогда разделил бы приз с Суаресом).

Трансфер в «МЮ» стал финальной стадией тактической эволюции РВП. В тексте «Каким Англия должна запомнить Робина ван Перси» Вадим Лукомский писал:

«После перехода в «Юнайтед» Ван Перси быстро и успешно эволюционировал в классическую девятку. Он больше не помогал полузащитникам в былой степени, практически не отдавал рискованных передач (всего 1 передача вразрез за сезон) и строил игру вокруг умных открываний. Его интерпретация данной роли удостоилась похвалы Гари Невилла: «Все, что делает Ван Перси на футбольном поле, что-то значит. Он никогда не передвигается бессмысленно».

Не меньше новым Ван Перси наслаждался и сэр Алекс Фергюсон, признавшийся в автобиографии: «Нам потребовалось некоторое время, чтобы познать, насколько хорош Робин ван Перси. Качество его открываний не сразу распознали даже наши умнейшие игроки.

Даже Пол Скоулз и Майкл Кэррик, лучшие распасовщики, с которыми мне когда-либо доводилось работать, не всегда поспевали за его движением.

Сперва у нас была дурная привычка излишней игры в пас в центре поля: игроки просто передавали друг другу мяч, дабы лучше его прочувствовать. Но постепенно мы поняли, насколько здорово Ван Перси может открываться под передачи из глубины. До того, как мы это осознали, мы не использовали волшебную мобильность и чутье Робина в полной мере».

Фергюсон не преувеличивает проблему открываний и поиска РВП на поле. Рио Фердинанд вспоминал, что в середине сезона-2012/13, когда «МЮ» уже шел первым в лиге, а Робин лидировал в списке лучших бомбардиров АПЛ, Фергюсон устроил командное собрание.

САФ подготовил для игроков серию нарезок с холостыми рывками Ван Перси, которые игнорировались остальной командой.

Записывайте, сейчас будет короткий урок чемпионской тактики от сэра Алекса:

«Слушайте, если вы хотите выиграть АПЛ, то отдавайте ему мяч.

Я показал вам эти рывки, теперь ищите их на поле. Он все время их делает. Вы неправильно распоряжаетесь мячом. Это значит, что он не забивает столько голов, сколько должен, чтобы выиграть нам титул».

«Да, это правда были его слова: «Он выиграет нам титул». Я провел в клубе столько лет и никогда не слышал, чтобы тренер так говорил о другом игроке. Наверное, единственным был Роналду», – удивлялся Рио.

Вне поля Фердинанд быстро сблизился с РВП. Они жили недалеко друг от друга, а после того, как Фердинанд получил шестимесячный запрет на вождение за превышение скорости, стали чаще ездить в Каррингтон вместе.

»Робин был очень любознательным. Он хотел знать о клубе все, был как губка. Ван Перси уделял много внимания тому, как стать игроком «Юнайтед». Для него провал на поле стал практически невозможным».

Ван Перси идеально вписался в волевой «Юнайтед» Фергюсона. В 3-м туре сезона-2012/13 «МЮ» играл против «Саутгемптона» в гостях. По ходу матча «Юнайтед» уступал дважды: сначала забил Рикки Ламберт (Ван Перси сравнял), а в начале второго тайма отличился уже Морган Шнайдерлин. РВП мог сравнять на 70-й (пошел бить пенальти), но жутко запорол удар:

«Это было что-то среднее между обычным ударом и «парашютом». Это был очень плохой удар». Не забить пенальти, когда команда проигрывает – катастрофа.

В этот момент Ван Перси семилетней давности (в «Арсенале» у Робина часто были проблемы с самообладанием, 47 желтых и 4 красные) с трудом бы сдержал нахлынувшие эмоции. «Он бы точно психанул», – вспоминает Меленстен.

Но этот Ван Перси был другим. Этот Ван Перси, которого в конце игры начали мучить судороги (последствия укороченной предсезонки), сказал себе, что ни за что не уйдет с поля. Не после такого пенальти. И не тогда, когда «МЮ» проигрывал 2:1.

Последние 20 минут Ван Перси играл через боль, но сначала забил на 87-й («Мне повезло – Рио ударил по воротам, мяч попал в штангу и отскочил прямо мне на ногу»), а потом оформил победный хет-трик на 90+3. «Я верю в принцип «никогда не сдавайся». Всегда нужно продолжать бороться. Даже если у тебя судороги, даже если все идет не так, как ты хочешь, найди выход», – говорил Робин о той игре.

Отбивший пенальти Робина Кэлвин Дэвис рассказывал:

«У меня было ощущение, что он попробует что-то хитрое [при ударе с пенальти]. У него не вышло, но позже он оформил хет-трик. Робин из тех игроков, которые справляются с давлением в важных матчах».

Меленстен вспоминал, что после игры Ван Перси пришел в раздевалку с мячом, которым оформил хет-трик, и сразу же извинился за «худший пенальти в карьере».

«Это показало, насколько он вырос как личность: Робин не стал обвинять кого-то другого, а просто поднял руки вверх и сказал: «Я виноват, ребята. Больше такого не повторится», – вспоминал Рене.

Ван Перси сдержал слово: через 19 дней после незабитого пенальти «МЮ» приехал на «Энфилд». Ван Перси пошел бить пенальти на 81-й при счете 1:1. Рейна не спас «Ливерпуль» от выстрела РВП. Неудивительно – Джонни Эванс назвал тот удар «смертоносным».

Игроки «МЮ» поражались вниманию Ван Перси к деталям. Эванс вспоминал, что перед декабрьским матчем с «Челси» на тренировках «Юнайтед» отрабатывали ситуацию, в которой Эшли Янг атаковал уязвимую для «Челси» зону между правым крайним и правым центральным защитником.

Когда «Челси» в игре на «Стэмфорд Бридж» отыгрался с 0:2, Ван Перси обратился к домашней заготовке: спиной к воротам принял мяч в районе центрального круга (специально опустился за мячом настолько глубоко), вытянул на себя Гари Кэйхилла, ловко развернулся и нерабочей (хотя, мы ведь говорим о ван Перси!) правой ногой покатил на ворвавшегося в свободную зону Янга. Иванович срубил Эшли и мгновенно получил красную. Через 12 минут «МЮ» забил победный.

По словам РВП, эпизод с красной – не единственный заранее подготовленный для «Челси» трюк:

«Тренировки Рене Меленстена – исключительные. Он действительно один из лучших тренеров в мире. Каждый матч отличается, так и каждая тренировка у него уникальная.

Мы точно знаем, что благодаря этому заработали несколько дополнительных очков. Скажем, гол, который я забил в игре с «Челси» после передачи Антонио Валенсии. Это могло показаться случайностью, но на самом деле мы всю неделю отрабатывали эту комбинацию. И так было не единожды».

Андерс Линдегор (дублер Де Хеа в первых сезонах АПЛ) говорил, что «Ван Перси сделал всех в команде на 10% лучше».

Голевая засуха Ван Перси: не забивал больше месяца, провалил игры с «Реалом», а Черданцев назвал его палкой

Ван Перси, соблюдая принцип спортивных драм, оказался в кризисе как раз в середине чемпионского сюжета. В феврале 2013-го РВП заглох. Голевая засуха стартовала максимально невовремя – в первом матче 1/8 ЛЧ против «Реала». Робин не забил в двух играх плей-офф, а «МЮ» вылетел.

После ответного матча на «Олд Траффорд», где Ван Перси запорол пару хороших моментов, комментатор Георгий Черданцев ярко отреагировал на игру Робина:

Ван Перси замолчал на 9 матчей – не забивал 640 минут.

В следующий раз Ван Перси прорвало больше чем через месяц – 14 апреля пострадал «Сток Сити». Робин сам заработал пенальти на 65 минуте (здорово обманул ложным замахом Энди Уилкинсона), а потом сильно пробил в левый от Беговича угол.

Погода выступала против гола ван Перси – вечер в Стоке был хоть и не дождливым, но очень ветреным. Перед ударом мяч сдуло с 11-метровой отметки, поэтому РВП пришлось возвращаться и поправлять его, чтобы пробить с точки.

Празднование гола с пенальти в ворота 16-й команды АПЛ больше походило на радость от победы в финале ЛЧ. Бегущий ван Перси чуть не снес Фергюсона – так сильно хотел обнять тренера. Сэр Алекс вспоминал эту игру так:

«Когда проходишь через голевую засуху, то в голове ходят мысли, что уже никогда не забьешь. А когда забиваешь, то начинаешь думать, что больше не будешь промахиваться.

Сегодня Ван Перси забил важный гол. Он хорошо отработал передачу Руни перед тем, как заработать пенальти.

Празднование гола? Ван Перси меня чуть не убил. Он забывает, что мне 71 год. Но это было отличное празднование, потому что болельщики и игроки испытывают одни и те же эмоции», – вспоминал Фергюсон.

Гол «Стоку» оживил ван Перси – в следующих 6 матчах АПЛ он забил 6 голов.

Эмоции от победы в АПЛ: Ван Перси сохранил 20-й номер (на удачу), вспоминал «Фейеноорд» и грустил от чемпионского коридора

Второй хет-трик в АПЛ за «Юнайтед» Ван Перси оформил 22 апреля 2013-го. Победа в игре с «Астон Виллой» гарантировала клубу досрочное чемпионство в 34 туре.

Уже на второй минуте игра превратилась в сольное шоу РВП. Первый гол сделал «МЮ» чемпионом, второй стал лучшим в сезоне, третий закрепил Робина на первой строчке гонки бомбардиров.

Культовый удар Ван Перси после заброса Руни – постоянный обитатель нарезок с лучшим голами АПЛ.

«Мы работали над этим на тренировке! На мой взгляд, это лучший гол, который когда-либо видела АПЛ», – емкая характеристика Уэйна Руни

Сэр Алекс солидарен: «Второй гол Ван Перси – гол сезона? Абсолютно. Для меня это был гол столетия.

Чудесный гол, чудесная техника, превосходный выбор времени и позиции и блистательный удар».

После разгрома «Астон Виллы» Робин сиял:

«Ощущать себя чемпионом Англии еще лучше, чем я себе это представлял. Я долго ждал этого. Когда играл в молодежных командах «Фейеноорда», привык к тому, что мы постоянно выигрывали трофеи.

А через три месяца после того, как я попал в основную команду, мы завоевали Кубок УЕФА. И в голове у меня поселилась мысль о том, что выигрывать трофеи – часть жизни любого футболиста. Но с тех пор я осознал, что все не так просто.

Мне пришлось ждать очень долго, чтобы стать чемпионом, но вкус этой победы необычайно сладок. Я просто на седьмом небе.

Если бы у меня были хоть какие-то сомнения насчет перехода в «Юнайтед», я бы не сделал этот шаг. Напротив, я был абсолютно уверен, что мы завоюем трофей – и не в ближайшие пару лет, а сразу же в этом году.

У символизма «20-й номер принес 20-й титул» была своя мини-история. Когда Ван Перси пришел в «Юнайтед», привычные ему номера (10 и 11) были заняты Руни и Гиггзом. Классическая страйкерская девятка была у Бербатова. Димитар ушел из «МЮ» летом 2012-го, но уже после того, как Робин официально взял номер 20.

После титула Ван Перси мог забрать свободную девятку, но решил оставить счастливый номер:

«У меня есть возможность взять девятку, но не думаю, что сделаю это. Я чувствую себя хорошо с этим номером.

Кроме того, не хочу быть груб к тем болельщикам, которые взяли форму с 20-м. Не хочу, чтобы им пришлось покупать новую футболку.

Теперь я могу праздновать 20-й титул еще год. Останусь с ним!»

В праздновании чемпионства был и неприятный для Ван Перси момент. После «Астон Виллы» «МЮ» поехал на «Эмирейтс», где их ждал чемпионский коридор от «Арсенала».

«Мне это не понравилось. Некоторые из стоявших были мои друзьями, я провел там восемь лет. Я был просто счастлив, что все закончилось.

Я видел по их лицам, что и им это не понравилось, и я их понимаю. Думаю, что это хороший жест для чемпионов, но это было неправильно. И для меня, и для «Арсенала». Было немного неловко и я чувствовал себя не очень комфортно», – вспоминал Ван Перси в 2023-м.

Сэра Алекса ничего не смутило:

«Я рад, что Арсен так поступил. Именно так должны поступать великие клубы. Мне это не беспокоит [освистывание РВП болельщиками], и я думаю, что Робин тоже не должен беспокоиться. Это современное поколение. То, что один из игроков «Арсенала» уходит к своим самым заклятым соперникам, не нравится ни болельщикам, ни Арсену. Но такое случается. Нужно просто двигаться дальше».

Ван Перси правда выиграл титул для «МЮ»? Фергюсон так не думал

Весной 2013-го, когда «МЮ» летел к титулу, сэр Алекс отбивался от вопросов об РВП-зависимости: «Я не согласен с идеей о том, что мы стали командой одного игрока. В нашей истории бывали времена, когда периодами нас тащили отдельные игроки. Своими голами Эрик Кантона сохранил нас в гонке, когда другие уже отчаялись. Но сейчас все иначе.

Чичарито забил уже 12 голов, у Уэйна Руни сейчас девять. Двое защитников, Джонни Эванс и Патрис Эвра, отличились восемь раз на двоих, поэтому предположение о том, что мы стали командой одного игрока, несостоятельно. Хотя, конечно, Ван Перси играет блестяще, он и забивает сам, и создает моменты для других».

Хотя партнеры тоже видели эффект РВП. «Его влияние оказалось намного сильнее, чем можно было ожидать, из-за его сосредоточенности, голода и желания выиграть АПЛ. Он был похож на маленького ребенка, который приходит в магазин сладостей и думает: «Я хочу все попробовать, все испытать, чтобы извлечь максимум из этого опыта», – объяснял Рио Фердинанд.

Простой способ проверить слова Фергюсона – посчитать, сколько из голов команды чемпиона организовал один игрок. Ван Перси – лучший бомбардир последнего чемпионского «МЮ», который спродюсировал для команды 35 мячей (26 голов и 9 ассистов).

Такая система подсчета имеет очевидные минусы (ассист одного игрока и гол другого могут относиться к одному и тому же забитому мячу), но неплохо иллюстрирует распределение мячей и фокус игры команды в атаке.

Для контекста мы добавили отрыв по гол+пас от второго самого результативного игрока в команде – еще один штрих в портрет чемпионских составов. Важная деталь – при равенстве очков в таблицу попадал игрок с лучшим результатом по голам.

Пара пояснений для тех, кого могли смутить минусы и нули.

• В сезоне-2014/15 результат Косты по системе гол+пас повторил Азар (14+9), на два меньше выбил Сеск Фабрегас (3+18)

• Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» в первом чемпионском сезоне Пепа, но по гол+пас уступил Стерлингу – Рахим оформил 18+11. Всего у «Ман Сити» было 5 игроков (Агуэро, Стерлинг, Давид Сильва, КДБ и Сане), выбивших больше 20 очков по гол+пас.

• В сезоне-2020/21 лучший бомбардир чемпионской команды снова не стал лучшим по гол+пас. Де Брюйне организовал для «Сити» 18 голов (6+12), а всего у Гвардиолы было 4 игрока с 15+ по гол+пас (Гюндоган, Стерлинг, КДБ и Марез)

Вклад РВП в 80 чемпионских голов – 43,7%. Больше выбивали только Джейми Варди и Эрлинг Холанд. Кстати, ван Перси и Холанд единственные, чей отрыв по гол+пас (от второго самого результативного игрока команды) был двузначным.

Тезис «ван Перси выиграл для «МЮ» титул» достаточно популистский, но имеет верный посыл. Топ-форма Робина сильно помогла «МЮ» сохранить победный темп на длинной дистанции, а сам РВП забил в 21 матче АПЛ из 38. Впечатляющая стабильность.

С Фергюсоном ушло и сияние Ван Перси – «Юнайтед» стал нестабильным, а к Робину вернулись травмы

Переход ван Перси в «МЮ» во многом стал возможным из-за сэра Алекса. Фигура тренера была ключевой:

«Фергюсон сыграл важную роль в моем выборе. Я очень хотел побеждать, и когда я смотрел на команду с Гиггзом, Кэрриком, Скоулзом, Видичем, Фердинандом, то все они были победителями, они выиграли все.

Я чувствовал: «Я хочу быть частью этого». Я был на том этапе жизни, когда ощущал себя победителем, но не был таковым, поэтому мне нужно было побеждать. Я должен был перейти в команду, которая умеет побеждать».

Уход Фергюсона сильно ударил по всему клубу, но особенно тяжело пришлось РВП – перед подписанием контракта с «МЮ» Ферги обещал ему другое развитие событий:

«Что я почувствовал, когда Фергюсон ушел на пенсию? Это был своего рода шок. Перед самым подписанием контракта, когда я буквально занес ручку над бумагой, я сказал: «Еще одна вещь, сэр Алекс. Как долго вы еще планируете пробыть в клубе?» Он ответил: «Еще минимум три года»

***

Робин провел в «МЮ» еще два сезона – мрачный с Мойесом (и временно Гиггзом) и прощальный с Ван Галом.

Грустно и иронично, что именно в единственный сезон совместной работы с Фергюсоном РВП не пропустил ни одной игры из-за травм.

Это абсолютно нетипично для травматичного Ван Перси, который вылетал с повреждениям в каждом сезоне карьеры, начиная с 2007-го. После ухода сэра Алекса травмы вернулись. С 2013-го по 2015-й Робин пропустил из-за повреждений 29 матчей «МЮ». Даже приблизиться к показателям чемпионского сезона уже не вышло.

С уходом Робина «МЮ» получил огромную пробоину в центре нападения. Закрыть ее не смогли ни Златан, ни Лукаку, ни Марсьяль. До сезона-2022/23 и колоссального скачка Рэшфорда у «Юнайтед» 10 лет не было футболиста с 30 голами за сезон во всех турнирах. Последним был именно Ван Перси.

«Некоторые игроки обладают уникальным стилем. Если вы попросите меня назвать кого-то похожего на Робина ван Перси, мне будет очень трудно ответить. Робин никогда не был спринтером. Тайминг его рывков был идеальным, а левая нога – просто феноменальной», – максимальное точное резюме от Рене Меленстена.

Неплохо формулу успеха сформулировал и сам Робин:

«Не то чтобы я был идеальным футболистом в 28 и 29 лет, но я был куда более зрелым. Я гораздо лучше справлялся со своими эмоциями.

Я не расстраивался после промаха, потому что знал, что будет еще один шанс.

Через некоторое время все эти вещи сложились воедино – нужно быть готовым морально, физически и быть уверенным в себе...

Но не слишком».

Но наиболее точен был сэр Алекс. В интервью BBC после чемпионства он говорил:

«Когда мы заключили сделку, Арсен Венгер сказал мне: «Робин лучше, чем ты думаешь». Он был прав».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Jamie McDonald, Clive Rose, Julian Finney, Christopher Furlong, Michael Regan; East News/ANDREW YATES / AFP, Simon Bellis/Sportimage