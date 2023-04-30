10 комментариев

В понедельник защитном ботинке – в четверг полный матч.

После полуфинала Кубка Англии с «Брайтоном» казалось, что «Ман Юнайтед» потерял Бруну Фернандеша: португалец получил травму голеностопа и должен был пропустить матч с «Тоттенхэмом» − игра с «Астон Виллой» тоже была под вопросом.

Но Бруну восстановился очень быстро: Эрик тен Хаг объяснил, что защитный ботинок, в котором он был на фото, это мера предосторожности − и травма не помешала португальцу провести с «Тоттенхэмом» полный матч.

Бруну Фернандеш мог впервые в профессиональной карьере пропустить матч из-за травмы . Да, вы правильно прочитали: к 28 годам у Бруну больше 500 матчей за клубы и сборную − и ноль пропусков из-за травмы. Люди из этого списка особенно шокированы.

С 2017-го клубы Фернандеша (сначала «Спортинг», теперь «Юнайтед») играют в четырех турнирах: чемпионате, двух внутренних кубках и еврокубках. Только раз (в сезоне-21/22) Бруну сыграл меньше 50 матчей − и пропустил лишь 17 матчей за шесть лет. Все они помещаются на эту картинку:

•‎ Единственный матч, который Бруну пропустил не из-за ротации или перебора желтых карточек, − игра с «Тоттенхэмом» в прошлом сезоне. Ральф Рангник на пресс-конференции уточнял, что Фернандеш заболел.

• За два с половиной года в «Спортинге» у него только два выхода не в старте

• В марте 2019-го Фернандеш из-за травмы ноги пропустил матчи сборных − но вернулся к первой же игре «Спортинга».

Португалец не просто избегает травм − он еще и играет чуть ли не больше всех в топ-5 лиг.

• Единственный матч этого сезона Бруну начал не в старте − первый с «Сосьедадом» в группе Лиги Европы: португалец вышел в перерыве.

«Бруну не был готов на 100%, но очень хотел не пропустить игру против «Тоттенхэма», он наш капитан и проявил свой характер в подходящий момент», – говорил после игры Тен Хаг. А перед игрой уточнял: «Бруну Фернандеш хочет играть всегда».

Оле-Гуннар Сульшер даже жаловался на португальца капитану «Копенгагена», с которым «МЮ» играл в 1/4 Лиги Европы-2019/20: Фернандеш явно хромал, но все равно отказывался уходить.

Зека (капитан «Копенгагена» и болельщик «МЮ»): «Большое спасибо за все, что вы делаете в «Манчестер Юнайтед».

Сульшер: «О, мы стараемся вернуться туда, где должны быть. Этот парень помогает (показывает на Бруну). Он немного зол, потому что я хотел его заменить».

Кажется, Фернандешу физически плохо вне футбола.

После аномального сезона-2019/20 у футболистов было всего две недели на отдых, но Бруну показалось, что и это много: отпуск в Португалии он совмещал с тренировками. А чтобы максимально сфокусироваться, попросил любимую «Боавишту» пустить его на стадион. Там ему ассистировал 17-летний кипер Рафаэл Флорес – говорят, он был в шоке, узнав, с кем предстоит заниматься. Фернандеш тренировал удары с разных точек, бил штрафные и пенальти.

Еще две детали.

• В начале декабря 2020-го Оле-Гуннара Сульшера попросили объяснить, почему Бруну уже третий раз выбирают игроком месяца. У тренера было несколько пунктов, на одном он остановился: «Последите, как Бруну проводит разминку, и вы увидите, насколько он сконцентрирован даже на упражнениях, которые дают фитнес-тренеры. Он хочет делать их правильно, он хочет стать еще быстрее и сильнее. И его рвение помогает развиваться другим».

• Эрик тен Хаг отмечал, что Бруну полон энергии − благодаря природным данным и правильному отдыху. Каждый день после обеда Фернандеш спит по 90 минут, чтобы организм быстрее восстановился.

« Устал ли я? Мне 26, в таком возрасте не устают , − удивлялся вопросу Бруну в январе 2021-го. − К тому же играть в футбол всегда было моей мечтой. Когда я был ребенком, играл по 7-8 часов в день. 90 минут каждые 2-3 дня мне недостаточно».

Кажется, эту машину не остановить.

Фото: Gettyimages.ru/HRichard Heathcote, Wolfgang Rattay/Pool