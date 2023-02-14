Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»
И вообще много игроков из Франции.
Мы уже отмечали: Эрлинг Холанд разрывает АПЛ по голевым действиями и в 16 из 30 сезонов АПЛ был бы лучшим бомбардиром.
Пора делать общий зачет топ-5 лиг − с голами и ассистами. Тут норвежец все равно лидирует, но есть мощные конкуренты.
• В топе 4 представителя Лиги 1 − и только по одному игроку из Ла Лиги и Бундеслиги.
• Холанд лидировал бы в списке, даже если бы у него отняли 4 пенальти − было бы 21+4.
• В заголовке мы упомянули Мбаппе: у француза 13+2 в чемпионате − это только седьмое место в лиге.
• В Бундеслиге неожиданный лидер: у Рандаля Коло-Муани, который пришел в «Айнтрахт» свободным агентом, 9 голов и 10 ассистов. Джамал Мусиала несильно отстал: 10+7.
за пол сезона он забил уже больше чем в первый сезон в Лилле и почти столько же сколько во второй.. ничего выдающегося он вообще близко не показывал в предыдущие сезоны, просто разок выдал серию где забивал в нескольких матчах, забил вроде 7 за 6 матчей на каком-то отрезке в Лиге 1 в прошлом сезоне, а потом кое как забивал весь оставшийся сезон.. так это ещё и за прошлый сезон у него вообще 0 голевых было при этом
так что он никогда не был стабильно хорош, вы преувеличиваете, ограниченный форвард, который в этом сезоне прибавил правда
да и на ЧМ он ничего не показал от слова вообще
Хвича 10 млн.