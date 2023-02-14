Буря в стакане
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Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»

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И вообще много игроков из Франции.

Мы уже отмечали: Эрлинг Холанд разрывает АПЛ по голевым действиями и в 16 из 30 сезонов АПЛ был бы лучшим бомбардиром.

Пора делать общий зачет топ-5 лиг − с голами и ассистами. Тут норвежец все равно лидирует, но есть мощные конкуренты.

• В топе 4 представителя Лиги 1 − и только по одному игроку из Ла Лиги и Бундеслиги.

• ‎Холанд лидировал бы в списке, даже если бы у него отняли 4 пенальти − было бы 21+4.

• В заголовке мы упомянули Мбаппе: у француза 13+2 в чемпионате − это только седьмое место в лиге.

•‎ В Бундеслиге неожиданный лидер: у Рандаля Коло-Муани, который пришел в «Айнтрахт» свободным агентом, 9 голов и 10 ассистов. Джамал Мусиала несильно отстал: 10+7.

В каком сезоне АПЛ Холанд уже был бы лучшим бомбардиром? Таких 16 из 30

Из третьей лиги до гола в полуфинале ЧМ – за 2,5 года. История Коло-Муани

Великий сезон «Наполи» в одной картинке. Лидируют в чемпионате почти по всем показателям

11 комментариев

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Захар Собов
Ответ Мэргэн Краснов
Хвича крут
Месси крут
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Eugn_eugn
Дэвида бы в Арсенал с Бвлогуном потенциально топ связка на будущее.
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Павел Яременко
Ответ Гусь FIFA
а коло муани? уже играл?
он в Нанте играл в лиге 1
+1
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Виктор Никитин
Ответ moldfan
И как Дэвида еще не купил какой-то Английский клуб миллионов за 40-50. Чувак стабильно - хорош. Ну и Коло-Муани в следующем году уйдет в топ клуб. Он и на ЧМ, выглядел круто.
в смысле стабильно хорош? этот сезон у него в разы лучше предыдущих пока выходит

за пол сезона он забил уже больше чем в первый сезон в Лилле и почти столько же сколько во второй.. ничего выдающегося он вообще близко не показывал в предыдущие сезоны, просто разок выдал серию где забивал в нескольких матчах, забил вроде 7 за 6 матчей на каком-то отрезке в Лиге 1 в прошлом сезоне, а потом кое как забивал весь оставшийся сезон.. так это ещё и за прошлый сезон у него вообще 0 голевых было при этом

так что он никогда не был стабильно хорош, вы преувеличиваете, ограниченный форвард, который в этом сезоне прибавил правда

да и на ЧМ он ничего не показал от слова вообще
+2
0
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Роман
Ответ moldfan
И как Дэвида еще не купил какой-то Английский клуб миллионов за 40-50. Чувак стабильно - хорош. Ну и Коло-Муани в следующем году уйдет в топ клуб. Он и на ЧМ, выглядел круто.
Мудрик 100 млн.
Хвича 10 млн.
+2
-3
-1
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Роман
За Наполи и Бенфику интересно будет поболеть в ЛЧ.
+1
-2
-1
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Гусь FIFA
Ответ David Kalandarishvili
В этом списке Хвича единственный у которого дебьютый сезон в топ 5
а коло муани? уже играл?
+2
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0
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Вадим Слуцкий
Руководство "Локо" может гордиться.
+1
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0
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moldfan
И как Дэвида еще не купил какой-то Английский клуб миллионов за 40-50. Чувак стабильно - хорош. Ну и Коло-Муани в следующем году уйдет в топ клуб. Он и на ЧМ, выглядел круто.
+13
0
+13
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David Kalandarishvili
В этом списке Хвича единственный у которого дебьютый сезон в топ 5
+15
-1
+14
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Мэргэн Краснов
Хвича крут
+21
0
+21
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