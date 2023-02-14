Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»

И вообще много игроков из Франции.

Мы уже отмечали: Эрлинг Холанд разрывает АПЛ по голевым действиями и в 16 из 30 сезонов АПЛ был бы лучшим бомбардиром.

Пора делать общий зачет топ-5 лиг − с голами и ассистами. Тут норвежец все равно лидирует, но есть мощные конкуренты.

• В топе 4 представителя Лиги 1 − и только по одному игроку из Ла Лиги и Бундеслиги.

• ‎Холанд лидировал бы в списке, даже если бы у него отняли 4 пенальти − было бы 21+4.

• В заголовке мы упомянули Мбаппе: у француза 13+2 в чемпионате − это только седьмое место в лиге.

•‎ В Бундеслиге неожиданный лидер: у Рандаля Коло-Муани, который пришел в «Айнтрахт» свободным агентом, 9 голов и 10 ассистов. Джамал Мусиала несильно отстал: 10+7.