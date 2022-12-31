«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле». Сэру Алексу Фергюсону – 81, а это правила жизни великого шотландца
Научит быть успешным тренером.
31 декабря родился один из самых успешных тренеров в истории футбола и самый титулованный британский менеджер − сэр Алекс Фергюсон.
За долгую карьеру сэр Алекс наговорил на несколько сборников цитат и правил жизни: от «сбросить «Ливерпуль» с гребаного насеста» до «футбол, черт подери».
Мы выбрали 11 − в комментариях можете вспоминать любимые.
С днем рождения, сэр Алекс!
https://youtu.be/mM747L9Wf8M