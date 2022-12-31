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«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле». Сэру Алексу Фергюсону – 81, а это правила жизни великого шотландца

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Научит быть успешным тренером.

31 декабря родился один из самых успешных тренеров в истории футбола и самый титулованный британский менеджер − сэр Алекс Фергюсон.

За долгую карьеру сэр Алекс наговорил на несколько сборников цитат и правил жизни: от «сбросить «Ливерпуль» с гребаного насеста» до «футбол, черт подери».

Мы выбрали 11 − в комментариях можете вспоминать любимые.

С днем рождения, сэр Алекс!

Цифра дня – 235 тысяч фунтов. Столько Фергюсон зарабатывает в неделю

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АПЛ – 30 лет. Каким был первый сезон? Рекордный трансфер? И как «МЮ» Фергюсона пропустил уже на 5-й минуте?

3 комментария

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carlitosway
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ну да великий махинатор) сколько судейских скандалов с участием матчей мю было в его время не счесть, самый яркий пример игра где мю прервал великую безпроигрышную серию Арсенала с 49 играми, и вот так только с помощью ручного судьи им это удалось.

https://youtu.be/mM747L9Wf8M
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Тюменский медвежонок
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Последняя "цитата" прям максимальна актуальна в последнее время, все бывшие футболисты стали как "чайки" - постоянные интервью с помоями своих бывших одноклубников
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igls54
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Фото САФа с Роналду и цитата под ним воистину шедевральны
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