Научит быть успешным тренером.

31 декабря родился один из самых успешных тренеров в истории футбола и самый титулованный британский менеджер − сэр Алекс Фергюсон.

За долгую карьеру сэр Алекс наговорил на несколько сборников цитат и правил жизни: от «сбросить «Ливерпуль» с гребаного насеста» до «футбол, черт подери».

Мы выбрали 11 − в комментариях можете вспоминать любимые.

С днем рождения, сэр Алекс!