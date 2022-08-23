Но перешел не ради денег.

Возвращаемся к самому громкому трансферу августа. По данным The Athletic, Каземиро будет получать в «Юнайтед» примерно как Давид Де Хеа – у испанца 375 тысяч фунтов в неделю. При этом в значительной степени доходы Каземиро зависят от бонусов. Например, если «МЮ» попадет в Лигу чемпионов, зарплата бразильца немного вырастет; а вот если команда вновь пропустит этот турнир, то полузащитника ждет значительное снижение зарплаты.

Каземиро – третий (предположительно) по зарплатам в «Юнайтед».

Источник данных по зарплатам – Capology, неофициальный, но мощный агрегатор, который собирает информацию из финансовых отчетов, от инсайдеров и источников внутри клубов (да, уровень портала такой, что у них есть свои источники).

Правда, с новичками всегда бывают неточности: на сайте у Каземиро указаны 300 тысяч фунтов в неделю – это меньше Санчо и Варана. Но Capology уточняет, что ждет верификацию от источников, поэтому мы опирались на данные The Athletic.

А как дела в АПЛ? Больше бразильца получает еще и Де Брюйне.

Конечно же на Каземиро набросились эксперты: что еще кроме денег могло привлечь в больном клубе?

Каземиро не согласен: «Решение уйти принял еще после финала ЛЧ – чувствовал, что мой цикл подходит к концу. Мне нужен новый вызов».

Ему действительно не важны деньги. До 2019-го Каземиро получал 40 тысяч фунтов в неделю – да, основной игрок, незаменимая часть треугольника в центре с тремя ЛЧ подряд.

•‎ В сезоне-2018/19 больше Каземиро получали третий вратарь Кико Касилья (0 матчей в сезоне) и Мариано Диас.

• В сезоне-2019/20 (точной даты нет, потому что клуб не раскрывал детали) бразилец получил новый контракт – с четырехкратным увеличением зарплаты.

Но 9 млн в год так и не увидел: из-за коронавируса «Реалу» пришлось сократить зарплаты на 10-20%. Каземиро вообще не грустил. Более того, летом 2021-го подписал новый контракт с сокращением зарплаты – именно сокращением, а не отсрочкой.

Безусловно, в Манчестере Каземиро выиграл по деньгам. Но наверняка перешел не ради денег.