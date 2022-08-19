Каземиро – третий трансфер из «Реала» в «МЮ». У Варана и Ди Марии получилось так себе

Ни на что не намекаем.

Каземиро – игрок «Манчестер Юнайтед»: бразилец едет в Англию за новым вызовом, за него заплатят 60 млн фунтов сразу (71 млн евро) и еще 10 в качестве бонусов. Если вы до сих пор в шоке от этого факта, вот еще один: это только третий трансфер (или четвертый с оговоркой – о ней в тексте) «Юнайтед» из «Реала».

Мы собрали все переходы между командами в XXI веке. Сначала разберемся с направлением «МЮ» → «Реал». Оно куда популярнее.

•‎ В лице Бекхэма «МЮ» продавал классного, но проблемного игрока, который стал «больше, чем клуб». Очень удачно подвернулся Жоан Лапорта: новый президент «Барселоны» в предвыборной кампании пообещал купить англичанина.

Но Бекхэм хотел только в «Реал». Дэвид наехал на Лапорту за использование его имени в политической борьбе и дал понять, что не хочет в «Барсу». Перес потряс счета «Реала» и перебил предложение каталонцев.

•‎ Ван Нистелрой так мечтал оказаться в «Реале», что в контракте с «МЮ» даже были отступные для переезда в Мадрид. Но ушел Руд прежде всего из-за скандалов. Все началось с того, что Криштиану предпочитал обводить, а не грузить в штрафную, и Ван Нистелрой вспылил уже на первой тренировке – Роналду злился и плакал.

Конечной точкой стал финал Кубка лиги-2006. Руда оставили в запасе, а он послал Фергюсона.

«Ах ты ###!» – сказал Руд. Никогда это не забуду. Я просто не мог поверить, что он это сказал. Карлуш Кейруш вскипел, игроки говорили Руду, чтобы он держал себя в руках. Но это был конец. Я знал, что он больше не вернется. Он сжег все мосты, а вел себя после этого только хуже», – вспоминал САФ.

•‎ Фергюсон писал в автобиографии, что Хайнце вел себя как наемник: уже через год после прихода в клуб выпрашивал новый контракт или требовал трансфер. Когда клуб предложил ему уйти, агент Хайнце договорился с «Ливерпулем» – не лучший выбор!

«Габриэлю четко объяснили: исторически сложилось, что «МЮ» не продает игроков в «Ливерпуль» и наоборот. Хайнце и его советчики попытались инициировать юридические разбирательства, что привело к встрече в Лондоне, на которой АПЛ приняла нашу сторону.

Во время процесса Дэвиду Гиллу позвонил председатель правления «Кристал Пэлас» и сообщил, что представители Хайнце просили его купить Габриэля, чтобы потом перепродать в «Ливерпуль». Мы использовали эту информацию как свидетельские показания. Суд вынес решение в нашу пользу, и мы продали Хайнце в мадридский «Реал», – вспоминал Фергюсон.

•‎ Роналду мог оказаться в «Реале» на год раньше: летом 2008-го «Юнайтед» уговаривал Криштиану остаться еще на сезон и отбивался от запросов «Реала» – даже пожаловался на агрессивные действия «Мадрида» в ФИФА. Ассоциация отклонила жалобу, а Зепп Блаттер назвал поведение «Юнайтед» «современным рабством».

В итоге Роналду перешел в «Реал» через год.

•‎ В сезоне-2014/15 «Реал» взял сразу двух игроков «МЮ» в аренду: Хавьера Эрнандеса – на лавку вместо Мораты, ушедшего в «Ювентус»; и Гильермо Варелу во вторую команду. Чичарито оказался не нужен Луи ван Галу, который арендовал Фалькао.

В «Реале» Эрнандес играл немного – но, например, забил победный гол «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

•‎ Мы добавили в список и Давида Де Хеа – да-да, его трансфер не случился, но как же был близок! Клубы обо всем договорились, трансфер казался неизбежным, но вскоре после полуночи 1 сентября выяснилось, что «Реал» не отправил вовремя нужные документы в офис Профессиональной лиги Испании (LFP).

Сорвавшийся трансфер Де Хеа со временем оброс мифами, главный из которых – сломанная факсовая машина. Но все документы заливались в трансферную систему ФИФА (TMS): ее суть как раз в том, чтобы перевести максимум трансферной документации в электронный формат, и избавиться от факсов.

Грубо говоря, это работает так: когда клубы договорились о трансфере, они независимо друг от друга вбивают данные в TMS. Если информация совпадает, трансфер подтверждает ФИФА, остается подтверждение лиги. «МЮ» и «Реалу» просто не нужен был факс, чтобы оформить переход вратаря.

Трансферов в обратном направлении было гораздо меньше.

•‎ Ди Мария сначала вообще не хотел уходить из «Реала», но Флорентино Пересу нужны были деньги на Хамеса. А потом идти в «Юнайтед»: «Я не перешел в «ПСЖ» из-за проблем с финансами. Это был бы ценный опыт – поиграть там».

«ПСЖ» предлагал за аргентинца 52 млн фунтов, но на самом деле парижане не могли тратить такие деньги: УЕФА наказал клуб за нарушение правил ФФП. Тут появился щедрый «Юнайтед»: перебил предложение «ПСЖ» на 8 млн (хотя с «МЮ» никто и не сражался), а аргентинцу дал космические 280 тысяч в неделю (это 14,5 млн фунтов в год, данные The Guardian) – в «МЮ» только Руни получал больше (300 тысяч в неделю). В «Реале» аргентинец зарабатывал не больше 4 млн.

Через год Ди Мария сбежал из Манчестера в Париж. При этом аргентинец в многочисленных интервью после ухода из «МЮ» отмечал: никаких вопросов к болельщикам, руководству и партнерам – виноват только Ван Гал.

•‎ Альваро Фернандес пока трансфер со звездочкой: молодой левый защитник перешел в молодежку «МЮ», но уже привлекался к тренировкам с основой. Альваро очень понравился Тен Хагу в предсезонке, но для игровой практики уехал в Чемпионшип (аренда в «Престон»).

•‎ Рафу Варана «Юнайтед» брал как безусловный апгрейд позиции центрального защитника, но было сомнение: трансфер произошел после самого нестабильного года француза – в сезоне-2020/21 Варан допустил слишком много индивидуальных ошибок. В Манчестере всплыли еще и травмы (возможно, из-за пропущенной предсезонки): из-за разных повреждений он сыграл в АПЛ всего 22 матча.

Этот сезон должен был стать новой главой, но Рафаэль из-за травм пропустил половину предсезонки.

Надеемся, у Каземиро все сложится иначе.

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Denis Doyle, Jasper Juinen, Chris Brunskill