Все голы Роналду на ЧМ: забивал на каждом с 2006-го, ни одного в плей-офф, больше всего – в России

Криштиану Роналду и сборной Португалии остался всего шаг до ЧМ-2022 – нужна победа над Северной Македонией.

Турнир в Катаре, скорее всего, станет для Криша последним ЧМ – о завершении карьеры в сборной форвард говорил еще в 2016-м: «Я часто провожу отпуск в Катаре, так же как и в Дубае. Я счастлив, потому что, наверняка, этот чемпионат станет моим последним международным турниром».

ЧМ-2022 – отличный шанс улучшить статистику по голам на ЧМ. Сейчас у Криштиану их семь.

Посмотрим на карту голов Криштиану на чемпионатах мира.

• Первый гол на ЧМ Роналду забил в 2006-м – Ирану в группе: на 80-й Криштиану точно пробил с пенальти. Португальцы дошли до полуфинала, где проиграли Франции (а в матче за 3-е место – Германии).

• На турнир в ЮАР Роналду приехал в статусе суперзвезды, но уехал с одним голом – поучаствовал в разгроме КНДР и забил довольно комично (перепрыгнул вратаря, мяч прокатился по спине и свалился на ногу уже перед пустыми воротами).

В 1/8 Португалия вылетела от испанцев (0:1).

• В Бразилии португальцы выступили еще хуже – заняли третье место в группе с Германией, Ганой и США. У португальцев и американцев было равенство очков, но в плей-офф отправились США – помогла нулевая разница мячей (у Португалии из-за 0:4 от немцев разница была отрицательной).

Криштиану опять отличился всего раз – забил победный гол в матче с Ганой.

• Ярче всего Криш сверкнул на ЧМ-2018: в России Роналду забил сразу четыре. Хет-трик Испании (пенальти, ошибка Де Хеа, шикарный штрафной) и гол головой Марокко. Португалия вышла в плей-офф, где сразу же вылетела от Уругвая (1:2, у португальцев забил Пепе).

На четырех разных ЧМ забивали Клозе (2002, 2006, 2010, 2014), Пеле (1958, 1962, 1966, 1970), Уве Зеелер (1958, 1962, 1966, 1970) и сам Криштиану. Гол на пятом перепишет историю. Отличный способ завершить карьеру в сборной.

20/32 – лист участников ЧМ-2022 все шире. Плюс Канада, Уругвай и Эквадор, дальше – развязка в Европе и дуэль Салаха с Мане

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Doug Pensinger, Warren Little, Dean Mouhtaropoulos