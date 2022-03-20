За 3 года в «Реале» Азар ни разу не играл в класико. Травмы, травмы и запас

Сегодня может случиться историческое событие: самый дорогой новичок «Реала» Эден Азар дебютирует в класико.

Может лишь потенциально – в последних четырех матчах (три в Ла лиге и в ответной игре 1/8 ЛЧ с «ПСЖ») бельгиец не выходил даже на замену.

Возможно, новый матч «Барсы» и «Реала» станет седьмым класико за три сезона, в котором Азар не играл.

• В «Реале» разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами: в первых двух сезонах бельгиец пропустил все класико из-за травмы. От здорового бельгийца пользы тоже мало: слева есть невероятный Винисиус, а на правом фланге Анчелотти предпочитает Родриго или Асенсио.

•‎ В этом сезоне Азар сыграл в 22 матчах, но восторгаться рано – в среднем бельгиец проводит на поле около 40 минут. В ЛЧ у Азара 84 минуты (из них 66 – против «Шерифа» в группе), в последних 5 матчах Ла Лиги – 15 минут (9, 6, 0, 0, 0).

По данным Marca, «Реал» мечтает летом избавиться от Азара. Зимой интересовался «Ньюкасл», но сам бельгиец еще верит в то, что нужен топ-клубу.

Есть большая вероятность того, что единственными матчами против «Барселоны» в карьере бельгийца останется лигочемпионская заруба времен «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos