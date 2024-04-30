Фото дня. Целая трибуна «Баварии» в честь Франца Беккенбауэра

Полуфинал ЛЧ «Бавария» – «Реал» начался с красоты.

Мюнхенские болельщики посвятили целую трибуну Францу Беккенбауэру.

Легенда клуба, всего немецкого и мирового футбола умер в январе, неделю назад появилась новость о том, что прямо у «Альянц Арены» установят его памятник.

На трибуне стадиона перед важнейшим матчем сезона его уже воздвигли.

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Фото: eastnews.ru /KIRILL KUDRYAVTSEV Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein