Любое фото Эндрика – эпик. Киногалерея!

Героическая фотогеничность.

Уже почти игрок «Реала» Эндрик все чаще прорывается к нам на глаза. Он пока играет за «Палмейрас» (а мы смотрим на него в Паулисте), но даже оттуда попадает в центр внимания.

На днях телеграм-канал Garrafa Sánchez подсказал нам, чем еще выделяется Эндрик: вдобавок к таланту, голам за сборную Бразилии в двух матчах подряд и прочим футбольным чертам, с ним получаются невероятно эффектные фотографии.

Буквально каждая – кино.

Это он празднует выход в финал Паулисты, который мы покажем в полночь с воскресенья на понедельник .

Здесь – первый гол за сборную Бразилии.

И радость на «Уэмбли».

А это уже «Сантьяго Бернабеу» – будущий дом.

Там он сыграл и тоже сразу забил за сборную – испанцам.

Он приехал в сборную прямо к Пеле?

В такой футболке увидим Эндрика еще много-много раз.

А в этой – нет, так что ловите момент .

У этого парня паучье чутье на гениальные кадры.

Даже когда камера с другой стороны.

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Догадаетесь, с кем это он здоровается?

Эндрик уже чемпион Бразилии.

А теперь он в двух шагах от исполнения мечты: победы в Паулисте.

Приходите смотреть, что у него получится, в полночь с воскресенья на понедельник: первый матч финала, легендарная дуэль «Сантос» – «Палмейрас» с Эндриком в главной роли. Бесплатно и эксклюзивно на Спортсе.

Фото: Gettyimages.ru /Jack Thomas – WWFC, Heuler Andrey; AFP /DOUGLAS MAGNO, DANIEL RAMALHO, THOMAS COEX