Любое фото Эндрика – эпик. Киногалерея!
Героическая фотогеничность.
Уже почти игрок «Реала» Эндрик все чаще прорывается к нам на глаза. Он пока играет за «Палмейрас» (а мы смотрим на него в Паулисте), но даже оттуда попадает в центр внимания.
На днях телеграм-канал Garrafa Sánchez подсказал нам, чем еще выделяется Эндрик: вдобавок к таланту, голам за сборную Бразилии в двух матчах подряд и прочим футбольным чертам, с ним получаются невероятно эффектные фотографии.
Буквально каждая – кино.
Это он празднует выход в финал Паулисты, который мы покажем в полночь с воскресенья на понедельник.
Здесь – первый гол за сборную Бразилии.
И радость на «Уэмбли».
А это уже «Сантьяго Бернабеу» – будущий дом.
Там он сыграл и тоже сразу забил за сборную – испанцам.
Он приехал в сборную прямо к Пеле?
В такой футболке увидим Эндрика еще много-много раз.
А в этой – нет, так что ловите момент.
У этого парня паучье чутье на гениальные кадры.
Даже когда камера с другой стороны.
Догадаетесь, с кем это он здоровается?
Эндрик уже чемпион Бразилии.
А теперь он в двух шагах от исполнения мечты: победы в Паулисте.
Приходите смотреть, что у него получится, в полночь с воскресенья на понедельник: первый матч финала, легендарная дуэль «Сантос» – «Палмейрас» с Эндриком в главной роли. Бесплатно и эксклюзивно на Спортсе.
Фото: Gettyimages.ru/Jack Thomas – WWFC, Heuler Andrey; AFP/DOUGLAS MAGNO, DANIEL RAMALHO, THOMAS COEX
Как то все это чересчур.
фантик, ты что расист?
Еще одного бразильца будешь пытаться занижать?