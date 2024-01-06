Фото дня. Прощание с 16-летним болельщиком «Тоттенхэма» во время матча – история этой смерти в Новый год потрясла Англию

Ножевое ранение, когда ждал салюта.

На 16-й минуте кубковой игры «Тоттенхэм» – «Бернли» лондонская арена отвлеклась от футбола. На табло и других экранах появилась прощальная надпись: «Покойся с миром, Харри».

Фанаты «Тоттенхэма» запели «Он один из нас». Комментаторы затихли, многие зрители мысленно перенеслись куда-то вдаль от футбола.

16-летнего Харри Питмэна убили в новогоднюю ночь. Он ждал фейерверка в компании друзей, когда в большой толпе завязалась драка, выросшая, судя по всему, из словесной перепалки. Подросток умер примерно в 23:40 из-за ножевого ранения – то есть за двадцать минут до наступления нового года и салюта.

В пятницу стало известно, что задержаны двое подозреваемых: 16-летний и 17-летний. Еще троих юношей – 15, 16 и 18 лет – полиция сначала арестовала, а затем отпустила.

2 января несколько сотен человек пришли почтить память Харри в парк неподалеку от дома в районе Тоттенхэм, где жил парень. Семья погибшего рассказала, что там он чаще всего играл в футбол. Daily Mail написала, что собравшиеся в том числе исполняли фанатские песни «шпор». Друзья Харри собрались в тот день, чтобы сыграть пять на пять в футбол и баскетбол – в память о друге.

«Я продолжаю ждать, что он вернется домой, – призналась в разговоре с DM старшая сестра Тайла, ей 19. – Его ужин все еще в духовке, мама не находит в себе сил убрать его».

18-летний брат Харри рассказал, что он был страстным фанатом «Тоттенхэма». По окончании школы Харри планировал служить в армии, потому что вдохновлялся дедушкой, участвовавшим во Второй мировой.

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу, отец троих сыновей, отреагировал на новость, которая шокировала Англию, перед матчем: «Не хочется даже думать о том, что сейчас переживает семья. Где же находится сейчас наше общество, если такое все еще случается, такие юные жизни вот так обрываются без всяких причин. Я всегда был уверен, что футбольный клуб – это тоже большая семья. Если хоть на крупицу получится сгладить страдания, акция памяти – меньшее, что мы и фанаты команды можем сделать».

Сестра Харри за пару дней до этого комментария как раз попросила болельщиков «Тоттенхэма» проводить погибшего брата таким образом.

Клуб и фанаты исполнили желание семьи.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/Glyn KIRK / AFP